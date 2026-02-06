Llegaron a Neuquén los nuevos DNI y pasaportes: qué cambia, quiénes deben renovarlos y cuánto cuestan

El nuevo pasaporte cumple con los estándares de la OACI Foto: Gentileza Infobae.

Las nuevas versiones del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte empezaron a emitirse desde esta semana en todo el país. Las actualizaciones fueron impulsadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Según estableció el Boletín Oficial, esta renovación busca garantizar documentos seguros, actualizados y accesibles que se ajusten a los estándares internacionales de seguridad y modernización documental.

¿En qué cambiaron el nuevo pasaporte y el DNI?

En diálogo con Diario RIO NEGRO, la directora provincial de Registros Civiles de Neuquén,Mariana Núñez, explicó que los nuevos documentos tienen mayores medidas de seguridad, algunas visibles y otras electrónicas.

«Tienen un chip electrónico sin contacto, un código QR y tienen grabado a láser en una hoja en el pasaporte y en la tarjeta, lo que hace dificultoso su falsificación«, aseguró Núñez.

Además, detalló que tanto en el frente como en el reverso del DNI se agregaron múltiples elementos gráficos nacionales como la escarapela, las Islas Malvinas, el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, entre otros símbolos.

La directora resaltó que el nuevo pasaporte cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que facilita el control en los aeropuertos del mundo.

«Al tener el chip e incorporar esta hoja en policarbonato, similar al DNI, con el grabado láser, estos elementos de seguridad hacen que sean más fáciles los controles y no demanden tiempo», afirmó.

Renovaciones: quiénes deben hacerlo y cuánto cuesta

Los DNI y pasaportes actuales mantendrán su plena vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento, según lo establecieron las disposiciones nacionales. Además, la emisión de los nuevos formatos no será repetina.

«Se va a dar de manera progresiva, de hecho hay oficinas a lo largo del país en las que todavía se están instalando estos nuevos sistemas de biometría», dijo Núñez.

Contó que en Neuquén está culminando la instalación de los servidores modernos: «Nos deben quedar muy pocas oficinas en el interior básicamente. Las centrales casi todas ya cuentan con la nueva biometría».

Aclaró tambien que el RENAPER estableció en sus disposiciones que se utilizará el material existente hasta que se agote. Por lo que es posible que una persona realice los trámites para un documento nuevo y no obtenga la versión actualizada.

Por último, especificó que el trámite para el DNI y el pasaporte nuevo conservan los valores actuales:

El DNI: $7.500

El DNI express: $18.500

El pasaporte: $70.000