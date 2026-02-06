¿Se termina el clima fresco en el Alto Valle? Viernes con una máxima que roza los 30°C y poco viento

Febrero inició registrando un gran descenso térmico en el Alto Valle, debido a esto desde el martes el clima fue más fresco y le permitió a la región tener un respiro de las temperaturas extremas de la semana pasada.

Si bien aflojó el calor intenso, el pronóstico adelantó que la temperatura se elevará durante este viernes y hacia el fin de semana, por ello acá te contamos los detalles del tiempo para este 6 de febrero.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 19°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 28°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 20 y 15 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 23 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que a partir de este viernes las condiciones climáticas cambiarán ya que se espera que la temperatura vaya en ascenso hasta el fin de semana. El sábado se espera una máxima de 33°C y el domingo 34°C, aunque a este último día se le podrían sumar el factor de la lluvia.