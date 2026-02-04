Javier Milei estrenó su nuevo DNI 2026 y recibió el ejemplar junto a Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli

El presidente Javier Milei encabezó este martes en la Casa Rosada el lanzamiento del nuevo sistema de identificación nacional.

Acompañado por su círculo íntimo, el mandatario fue el primero en realizar el trámite para obtener el documento con chip, presentándolo como un estándar de seguridad de nivel mundial que termina con las adulteraciones.

El despacho presidencial fue el escenario donde Javier Milei, junto a Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni, recibió los primeros ejemplares del flamante DNI electrónico.

Con este acto, el Gobierno busca no solo modernizar la identificación de los ciudadanos, sino también enviar un mensaje de eficiencia tecnológica y alineamiento con los controles de seguridad internacionales.

El «Blindaje» de identidad: policarbonato y Chip en el nuevo DNI 2026

El nuevo documento, fabricado íntegramente en policarbonato, representa un cambio radical respecto a las tarjetas actuales. El mandatario destacó que la incorporación de un chip sin contacto permite almacenar datos biométricos de forma encriptada, lo que eleva las barreras contra el fraude y la suplantación de identidad.

Las claves del nuevo diseño de Milei:

Tecnología Láser: Los datos variables están grabados con láser sobre el policarbonato, lo que impide cualquier intento de raspado o modificación.

Los datos variables están grabados con láser sobre el policarbonato, lo que impide cualquier intento de raspado o modificación. Seguridad Visual: Incluye un holograma transparente renovado, una ventana de seguridad y una imagen fantasma en el sector inferior derecho.

Incluye un holograma transparente renovado, una ventana de seguridad y una imagen fantasma en el sector inferior derecho. Símbolos Patrios: El diseño incorpora la escarapela nacional enmarcando el retrato, el Sol de Mayo y el mapa bicontinental, reforzando la identidad visual del documento.

«Esta transformación coloca a la Argentina entre los estándares más altos del mundo en seguridad y confiabilidad documental», afirmaron desde el entorno presidencial tras la actividad en Balcarce 50.

Renovación y costos: ¿Quiénes deben seguir los pasos del Presidente?

Aunque el Presidente ya porta su nuevo ejemplar, el Renaper aclaró que no existe una obligación masiva de cambio. Los documentos actuales mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento. Sin embargo, quienes necesiten actualizarlo deberán afrontar los nuevos valores vigentes para 2026.

El trámite regular tiene un costo de $7.500, pero para aquellos que busquen la inmediatez —como ocurrió en el lanzamiento oficial— existen opciones que llegan hasta los $40.500 en centros específicos como aeropuertos. Los grupos que están obligados a renovar este año son quienes tengan documentos emitidos en 2011, menores en edad de actualización (5-8 y 14 años) y personas que realicen cambios de domicilio.

El lanzamiento del DNI no llegó solo. El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Pasaporte Argentino también se actualiza al máximo nivel global. Con hojas de policarbonato y grabado láser, el nuevo pasaporte busca facilitar el ingreso sin visa a más de 170 destinos, consolidando la «potencia» del documento nacional en el exterior.