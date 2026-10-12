Recta final para la prueba con bitrenes en Vaca Muerta: habrá dos modelos y podrán circular de noche

La prueba piloto con bitrenes en dos rutas de Vaca Muerta quedó más cerca de concretarse. El pedido para realizar el ensayo fue aprobado la semana pasada por Vialidad de Neuquén y, de no haber novedades, podría plasmarse con una resolución esta semana en el Boletín Oficial.

La solicitud fue materializada por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) a fines de septiembre después del planteo inicial de YPF y Vista, empresa que comenzó a usar arena neuquina para fractura con una cantera ubicada en la zona centro de la provincia, para acelerar la circulación de este insumo clave para la industria.

El corredor se extenderá desde Plaza Huincul hasta una planta procesadora al norte de Añelo, por lo que abarcará principalmente la Ruta 17 y algunos kilómetros de la 7. La experiencia tendrá una duración de seis meses, periodo después del cual se evaluarán los pasos a seguir y, eventualmente, la posibilidad de avanzar hacia una implementación de mediano o largo plazo.

Los bitrenes consisten en un vehículo de transporte de carga pesada con mayores dimensiones que los convencionales, compuesto por un camión tractor (cabina) y dos remolques articulados entre sí mediante un sistema de acople llamado tipo “B”.

Cualquiera sea el resultado, la idea es que sea compartido entre las operadoras y las empresas contratistas, por lo general las que más transitan las rutas que conectan a la formación no convencional.

El paso que falta

Según explicó el coordinador técnico de la dirección provincial de Vialidad, Waldemar Dismachow, la nota de las empresas se recepcionó a principios de mes y fue aprobada la semana pasada por el directorio del organismo que preside José Dutsch.

El planteo adquirió estado público hace dos semanas, mientras la Legislatura debatía el acuerdo entre Neuquén y 15 compañías petroleras para prefinanciar obras de pavimentación y repavimentación sobre tres rutas de la provincia.

La propuesta llegó en un momento donde la actividad busca reducir sus costos asociados. Entre ellos destaca el de la arena, que hoy es suministrada en su gran mayoría desde Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Dimaschow afirmó que la iniciativa ya está en condiciones de publicarse en el Boletín Oficial, lo que podría suceder esta semana. La resolución modifica los artículos referidos al empleo de bitrenes en el sistema provincial de permisos de tránsito.

Bitrenes: los dos modelos que se utilizarán

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el funcionario dijo que la adquisición de los vehículos representará “una inversión grande” para las compañías. Se trata de tecnología de última generación y amplia utilización en algunos países de Europa y Estados Unidos, donde la eficiencia obtenida hizo que ganara cada vez más espacio sobre la red vial.

Para el estudio se usarán los dos formatos principales que están autorizados por Nación. Uno es el que tiene 22,40 metros de longitud y una capacidad de carga de hasta 60 toneladas. El otro es que ocupa los vehículos de mayores dimensiones, con 30,25 metros de largo y la posibilidad de mover hasta 75 toneladas.

El deterioro de las rutas, siempre presente en el debate por los camiones y su carga. Foto: archivo.

Las empresas serán las encargadas de determinar cuáles son las medidas más convenientes para el tránsito de arenas u otros insumos referidos con la extracción de petróleo y gas.

La elección del recorrido no es casual. Dimaschow recordó que en las inmediaciones de la Ruta 17 tendrá lugar el proyecto Argentina LNG, la propuesta que lidera YPF para producir GNL a partir del gas obtenido en Vaca Muerta. Si la evaluación es favorable, los bitrenes también podrían tener receptividad en ese desarrollo.

Una de las dudas a disipar es si son verdaderamente empleables en los caminos internos de los yacimientos. Son las trazas que conectan las distintas locaciones, muchas veces caracterizados por contar con espacios y radios de giro acotados.

“Si ven que tardan mucho en maniobrar y los tiempos no se acortan, probablemente concluyan que no son rentables para la actividad”, dijo Dimaschow.

Vaca Muerta tendrá pesaje dinámico

El ensayo se hará casi de forma simultánea con la instalación de balanzas dinámicas en las rutas del corredor petrolero.

Lo que busca la Provincia es combinar el pesaje en movimiento con el estático para advertir y después detener a aquellos camiones que no cumplan con los máximos permitidos. Una de las balanzas funcionará antes de Añelo, sobre la Ruta 17, por lo que el desafío es que los equipos también estén preparados para el paso de los bitrenes.

Además de los tramos señalados, el permiso alcanzará, una vez que esté culminado, al llamado bypass de Añelo, una obra que fue financiada directamente por las petroleras y tiene por objetivo desviar los rodados pesados de la zona urbana.

“La incorporación de ese sector se dejó plasmada en la misma resolución, entendiendo que en el corto plazo se va a terminar”, indicó el representante técnico.

El contexto local

Aunque el tema ganó impulso durante el último año, con las resoluciones del Gobierno nacional que actualizaron el régimen de pesos y dimensiones, la discusión no es nueva en la Provincia.

En 2019 la Legislatura aprobó la ley 3203 que autorizó la circulación de bitrenes de hasta 60 metros en corredores específicos y el pesaje por ejes. La normativa, sin embargo, no tuvo el efecto que se esperaba y la presencia de camiones con semirremolques extendidos quedó limitada.

Dimaschow detalló que antes de autorizar cualquier tramo se deben hacer estudios para constatar la receptividad de la ruta y todas las obras complementarias. El listado incluye puentes, pasos a nivel, obras de arte y rotondas, “en las que se debe ver técnicamente si esto es compatible o no”.

Comentó que para hacer viable la prueba también se decidió modificar la reglamentación que solo autorizaba la circulación diurna de los mismos.

“Lo que teníamos hasta ahora decía que podían moverse de sol a sol. Ahora habilitamos que también puedan aprovechar el horario nocturno, donde además la convivencia con vehículos particulares es menor”, sostuvo.

La principal diferencia se vería en la capacidad de carga. De acuerdo a las estimaciones oficiales, un bitren puede llevar lo mismo que tres o cuatro camiones convencionales.

¿Para la alfalfa también?

El interés, por otra parte, no sería exclusivo del sector enérgico. Un grupo de empresas vinculadas a la producción de alfalfa en la zona de Picún Leufú ya inició conversaciones con el Gobierno provincial para replicar la prueba piloto sobre la Ruta 17, pero en el tramo que une esa localidad con Plaza Huincul.

La meta sería facilitar los envíos de heno hasta la ciudad de Zapala en cuya zona franca está previsto que funcione una planta de compactación y fraccionamiento para exportación. “De darse, habilitaríamos ese corredor para lo que es la actividad agropecuaria también”, completó el coordinador de la cartera vial.