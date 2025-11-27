Los cuatro jardines de infantes serán escuelas infantiles en San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, el jardín de infantes N° 12 se transformará a partir del ciclo lectivo 2026 en escuela infantil, por lo que la totalidad de los establecimientos de la primera infancia en el ámbito público, funcionarán bajo esta modalidad. Será la primera ciudad de la provincia en hacerlo. En todo el territorio son 37 las escuelas infantiles que avanzan con la incorporación de niñas y niños desde los 2 años, en adelante.

El próximo ciclo lectivo encontrará a las familias de San Martín de los Andes que tienen a niñas y niños de dos años en adelante con la posibilidad de acceder a la formación inicial. El programa, que desde el Ministerio de Educación se lleva adelante para implementar las escuelas infantiles, tiene en esta ciudad como la primera en que se traspasen todos los establecimientos de nivel inicial.

Se trata de los que ya funcionan como escuelas infantiles: N° 43, 53 y 24 y desde el 2026 se incorporará al N° 12. En todos los casos se trata del sistema público de educación. Este establecimiento ya inscribió a nenas y nenes para la sala de dos años, tal como refirió la información oficial.

La puesta en funcionamiento de las salas maternales forma parte del programa que fue anunciado y reglamentado con su respectiva resolución, por el Consejo Provincial de Educación en 2024. En este sentido, la directora provincial del nivel, Lorena Almendra, recordó que este año «comenzamos con 16 y ahora ya son 37 las escuelas infantiles». Las últimas inauguradas como tales son la N° 35 y la N° 89 que están en Cutral Co.

A mediados de mes cerró la inscripción para las niñas y niños que deban concurrir obligatoriamente a la sala de cuatro años: fueron 4.915 anotados en este período en la provincia de Neuquén. Aquí están contabilizados quienes por primera vez se escolarizan y aquellos que vienen desde sala de tres años.

Qué son las escuelas infantiles

En Neuquén la enseñanza pública de caracter obligatoria empieza a los cuatro años. La resolución -que lleva el número 0447 de 2024- estipula el funcionamiento de los jardines de infantes, las salas de inicial que funcionan en las escuelas primarias y que forman parte del sistema público que, de acuerdo a las posibilidades, se transformarán en escuelas infantiles.

Están estructuradas en los ciclos maternal e infantes. La normativa fija que se creará un «espacio de socialización y alfabetización cultural», y se propone ampliar la cobertura educativa aunque la prioridad y obligatoriedades espara las salas de tres, cuatro y cinco años. Dependerá además de las condiciones en que están los establecimientos y los recursos materiales.

Debe contar además del par pedagógico y se tendrá que contar con el proyecto pedagógico situado escuela infantil que según sin siglas son PPSEI.

Las denominadas escuelas infantiles funcionan como primer espacio educativo institucionalizado. La reglamentación sostiene que en estos espacios «se produce el encuentro intergeneracional y de culturas de bebés, niños, niñas de 45 días hasta los 5 años inclusive».

Por ahora, la apertura de la inscripción es desde los dos años. En la medida de la disponibilidad edilicia y de materiales se descenderá al año hasta llegar a los 45 días.

En la provincia las escuelas infantiles que tienen sala de dos años son: nueve en Neuquén; cuatro en Cutral Co; dos en Plaza Huincul; tres en Villa La Angostura; dos en Senillosa y dos en Junín de los Andes. En Plottier y Chos Malal hay dos; y una en Aluminé ; Piedra del Águila; Villa El Chocón; Villa Pehuenia; Centenario; Las Ovejas y Andacollo.

En Picún Leufú y Buta Ranquil con uno cada uno. Finalmente, las que tienen sala de un año son: las N° 17, 34, 74, 82, 56, 55, 11, 57, 86, 84, 20 y 6.