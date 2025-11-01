En Neuquén hay cerca de 14 mil vacantes para el nivel inicial

En Neuquén está todo listo para que las familias puedan inscribir a las niñas y niños desde el lunes, en los 87 establecimientos repartidos entre jardines de infantes y las escuelas infantiles. Las vacantes disponibles son cerca de 14 mil para el próximo ciclo 2026. Para anotarlos habrá modalidad virtual -4 años- desde el 3 al 7 de noviembre. Y el cronograma continuará,según las edades, de manera presencial. Este calendario abarca el sistema público como el privado.

Llegó la época en la que las familias comienzan a prepararse para anotar a sus hijos e hijas en la educación inicial. En tendencia con lo que ocurre a nivel nacional, la demanda tiende año a año a disminuir, según las estadísticas que registra la Dirección Provincial de Educación Inicial. Su titular, Lorena Almendra, confirmó que existen 13.986 vacantes ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

«Neuquén tomó como política educativa ampliar la cobertura y garantizar el derecho desde la más temprana edad», subrayó Almendra y esto se condice con el diseño curricular que está pensado de esa manera.

En este sentido, la funcionaria explicó que “diseñar la educación inicial desde el enfoque de derechos humanos exige reconocer que las niñas y los niños son sujetos de derecho desde el nacimiento por su condición de ciudadanos y ciudadanas”.

Describió que en todos los establecimientos escolares de este nivel, están «abiertas las puertas con empatía, amorosidad y criterios de acción pedagógica, generando bases vinculares seguras de cuidado hacia la primera infancia».

En Neuquén están en funcionamiento, además de los jardines, las escuelas infantiles reconocidas por su identidad pedagógica como primer espacio educativo institucionalizado que recibe a bebés, niños y niñas de 45 días a 5 años.

Para recepcionar a todo este universo de la población existen 50 jardines y 37 escuelas infantiles que están repartidas en toda la provincia. La mayoría y por la densidad poblacional, están concentrados en Neuquén capital.

Una de las escuelas infantiles de Cutral Co es la N° 89 (Foto: gentileza)

El proceso de inscripción

Desde la dirección de Nivel Inicial, Lorena Almendra, la directora Provincial de Nivel Inicial se detacó que el espíritu es ampliar en mayor número las escuelas infantiles para 2026. Aunque se deberá evaluar porque sumar más jardines y transformarlos en esta modalidad dependerá de la demanda de lugares que exista.

En este sentido, Almendra expresó que el objetivo fundamental de la creación y expansión de las escuelas infantiles no está relacionado únicamente con la baja matrícula observada en el nivel inicial, a nivel general. Mientras que otras provincias optaron por cerrar salas, Neuquén decidido ampliar la cobertura.

Se transforman así en el primer espacio educativo institucionalizado. La búsqueda es que los niños y las niñas tengan derecho a acceder a ambientes saludables, protegerlos en un contexto social que no siempre es el más propicio. Y a la vez, se trabaja para que desde el nivel inicial, se garantice que el alimento que reciban en las instituciones educativas sea lo más saludable posible.

El Consejo Provincial de Educación diagramó el cronograma de inscripción de la siguiente manera y según las edades.

Para las nenas y varones de 4 años, se realiza de manera virtual a través del Portal Único que tiene el CPE. Se debe ingresar a https://inscripciones.neuquen.edu.ar. Las fechas para anotarse están comprendidas entre el 3 al 7 de noviembre, e incluye los ingresantes a jardines, escuelas infantiles y las salas de nivel inicial que funcionan en las escuelas primarias.

En el caso de los 3 años, la modalidad será presencial los días 10 y 11 de noviembre, en las instituciones que cuenten con vacantes.

Para los 2 años será presencial y se fijó el 12 de noviembre solo en las escuelas infantiles. Para el caso de 1 año queda pendiente para febrero de 2026, y de acuerdo al relevamiento de vacantes de las escuelas infantiles.

Dónde están las escuelas infantiles

De acuerdo a lo indicado por la titular del Nivel Inicial, las escuelas infantiles que cuentan con salas para dos años están distribuidas de la siguiente manera. En Neuquén capital, se trata de: 17, 6, 10, 61, 77, 49, 28, 58, y 76.

En Cutral Co, en septiembre pasado se inauguraron dos edificios que son escuelas infantiles. Funcionan como tales: 5, 7, 35 y 89. Plaza Huincul tiene a 3 y 93. En San Martín de los Andes están habilitados el 53, 24 y 43. En Villa La Angostura son tres: 82, 26 y 57.

Senillosa tiene al 56 y 45. Junín de los Andes: eI 55 y 11; Plottier: 73 y 18; Chos Malal: 48 y 16; Aluminé 20; Piedra del Águila: 34; Villa el Chocón: 74; Villa Pehuenia: eI 86; Centenario: eI 84; Las Ovejas, eI 54 y Andacollo, el 40. En el caso de Picún Leufú: funciona como escuela infantil la 38 y Buta Ranquil: eI 51.

Mientras que las escuelas Infantiles que cuentan con sala de 1 año son: 17, 34, 74, 82, 56, 55, 11, 57, 86, 84, 20 y 6. Existen Escuelas Infantiles que inscriben a partir del año de edad, y otras que lo hacen a partir de los dos años.