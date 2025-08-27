Ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: el Ministerio de Seguridad evalúa una denuncia penal

En un recorrido de campaña por Lomas de Zamora, Javier Milei fue agredido con piedras y botellazos. El presidente iba junto a su hermana, Karina Milei, y candidatos de La Libertad Avanza a bordo de una camioneta, la cual tuvo que evacuar el lugar. Desde el Ministerio de Seguridad anticiparon una denuncia contra sospechosos identificados.

La ministra Patricia Bullrich indicó en sus redes sociales tras el episodio que fue un «ataque organizado» por parte del kirchnerismo.

Posteriormente, en contacto con LN+, dijo que hay detenidos y que además en el lugar identificaron a funcionarios municipales y barras bravas.

“Estaba el secretario de seguridad de Lomas de Zamora agitando. Es decir el secretario de inseguridad”, mencionó.

“Estaba el concejal Claudio Morell, concejal del intendente Otermín”, detalló y añadió “él dice que fue a ver qué pasaba. El secretario de Gobierno, [Matiás] Gasparrini…”, prosiguió.

“Hay barras de la hinchada de Temperley que trabajan en el municipio; un miembro de la hinchada de Arsenal, que además no puede ingresar a las canchas por violento”, sostuvo.

En este sentido, también involucró en el ataque a «grupos de izquierda» y hasta informó que un miembro de la agrupación H.I.J.O.S fue detenido después de los incidentes.

Por último, respaldó el accionar de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que cuando comenzaron los disturbios protegieron al presidente con una valija como barrera de protección: “Los felicitamos porque protegieron la institucionalidad del país, que es el Presidente”.

Según informó La Nación, desde la cartera de Seguridad buscan recopilar toda la información posible para evaluar una denuncia penal contra los implicados.

Así fue el ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

Una caravana de campaña encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó este miércoles con incidentes cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra la camioneta que trasladaba al presidente. Como consecuencia, toda la comitiva presidencial fue evacuada de urgencia.

Previo a la agresión, ya se había visto al mandatario teniendo un fuerte cruce con una vecina, quien le gritó «corruptos» y «chorros» a toda la comitiva que iba a bordo de la camioneta.

«Corruptos son los tuyos. Corruptos son los tuyos», le empezó a gritar Milei a la mamá que iba con una nena de la mano.

Tras este altercado, ocurrieron los ataques cuando la caravana llegaba a la Plaza Grigera. En medio de la confusión, el diputado José Luis Espert, que acompañaba a Milei, abandonó el vehículo y se retiró del lugar atrás de una motocicleta.

La visita de Milei fue en un distrito clave de la Tercera Sección Electoral y se produjo en la recta final de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

El tenso clima del acto estuvo marcado por la difusión de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntas coimas dentro de la Agencia de Discapacidad y vinculó a la familia Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió», dijo el presidente este miércoles en medio de la caravana, haciendo su primera declaración al respecto.