Un ministro de Axel Kicillof cuestionó a Casa Rosada por el ataque a Javier Milei: «No lo cuidaron»

Una caravana de campaña electoral, que encabezó el miércoles Javier Milei, terminó antes de lo previsto por incidentes durante su recorrida en Lomas de Zamora. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, repudió la agresión hacia el primer mandatario. Criticó a la Casa Militar, el organismo a cargo de la custodia, sosteniendo que “expusieron al presidente a una situación delicada”, ante una “violencia que se está agitando”.

“Repudiamos la violencia de haber recibido agresiones, que por suerte no impactaron en él por nuestro trabajo, y tuvo que salir corriendo”, sostuvo Alonso.

En diálogo con el programa “De Acá en Más” por Urbana Play, el funcionario afirmó que «el jefe de seguridad presidencial es el jefe de la Casa Militar, yo no decidí que se haga la caravana ni teníamos información previa. Recién a las nueve de la noche del día anterior nos llegó la orden de servicio”.

Las palabras del ministro de Seguridad sobre el ataque a javier Milei

Según indicó Infobae, el ministro expuso que le solicitaron 4 unidades antidisturbios y 12 motos. “Pedí que haya 50 efectivos más de seguridad acompañando porque veíamos que el presidente estaba desprotegido. La Gendarmería envió un escuadrón de 110 personas, había cuatro unidades de la Policía Federal, 20 policías de civil, GEOF y francotiradores”, agregó.

Y reiteró críticas al entorno del mandatario: “No lo cuidaron al Presidente. Cuando va al territorio uno sabe que hay climas sociales”, consideró. “La piedra voló y lo expusieron al Presidente a una situación delicada“, planteó.

Comparó su proceder en visitas de Axel Kicillof. «A nosotros nos toca cuidar al gobernador. Hay momentos en los que se puede ir (a determinados lugares) y donde no hay forma de organizar las cosas. Creo que esto no estuvo cuidado”, opinó.

Por otro lado, sostuvo que el oficialismo incitó a la violencia. “En el acto de Junín ya empezó a haber problemas. Hay actitudes que no suman absolutamente para nada. Hubo unas provocaciones del candidato Espert, que se acercó al lugar de los manifestantes, arengándolos, haciendo gestos e insultos», afirmó.

Incidentes en un acto de Lomas de Zamora que encabezó Javier Milei

La visita del Presidente a Lomas de Zamora, un distrito clave de la Tercera Sección Electoral, fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El tenso clima estuvo enmarcado por el escándalo por los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntas coimas en Discapacidad.

Poco antes de la evacuación, Milei se refirió por primera vez en público a las acusaciones. «Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió», expresó el mandatario. La caravana, que buscaba potenciar a los candidatos locales y polarizar con el kirchnerismo, quedó completamente opacada por la violencia, que obligó a retirar de urgencia al jefe de Estado y a su equipo.