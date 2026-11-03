Luciano Hermosilla asumió la presidencia del Colegio de Jueces Penales de Neuquén

Luciano Hermosilla presidirá el Colegio de Jueces Penales 1 de Neuquén durante el próximo año, tras la renovación de autoridades.

El Colegio de Jueces Penales 1 de Neuquén renovó sus autoridades. Desde este lunes 2 de noviembre, Luciano Hermosilla ocupa la presidencia del organismo, que reúne a los magistrados de las circunscripciones judiciales de Confluencia y Vaca Muerta. La designación se concretó tras la elección realizada el viernes 30 de octubre.

Hermosilla reemplaza a Marco Lupica Cristo, quien estuvo al frente del Colegio durante el período anterior. La nueva conducción se completa con Juan Guaita y Juan Pablo Encina, que se alternarán en la vicepresidencia para garantizar la continuidad de las tareas institucionales.

El cambio de autoridades se produce en el marco de la renovación anual prevista para los Colegios de Jueces Penales de la provincia. Hermosilla ya formaba parte de la conducción anterior, en la que se desempeñaba como vicepresidente.

Qué funciones tendrá la nueva conducción

La presidencia del Colegio de Jueces Penales cumple una función de representación y coordinación dentro del sistema judicial. Entre sus principales responsabilidades se encuentra llevar la voz de los magistrados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y mantener el vínculo con las Oficinas Judiciales Penales de Neuquén y Rincón de los Sauces.

También interviene en determinadas situaciones vinculadas con el desarrollo de los procesos penales, como el vencimiento de plazos procesales o de medidas cautelares. Otra de sus funciones es actuar cuando alguna de las partes, ya sea la acusación o la defensa, solicita apartar a un juez de garantías de una causa mediante una recusación.

Además, el presidente debe coordinar las reuniones del Colegio y participar en la organización del encuentro anual conjunto con el Colegio de Jueces Penales 2, establecido por la Ley Orgánica de la Justicia Penal.

En diciembre se renovarán otras autoridades judiciales

La renovación de autoridades continuará durante diciembre con las elecciones del Colegio de Jueces Penales 2 y del Tribunal de Impugnación.

El Colegio de Jueces Penales 2 abarca las circunscripciones judiciales de Pehuén, Comarca, Lagos del Sur y Alto Neuquén, mientras que el Tribunal de Impugnación tiene competencia en toda la provincia.

En ambos organismos, al igual que en el Colegio de Jueces Penales 1, los cargos de presidente y vicepresidente se renuevan anualmente.