A cuánto cotiza el peso chileno hoy, 3 de noviembre: qué dólar conviene llevar para cruzar desde Neuquén y la Patagonia

El tipo de cambio dicta el pulso de los viajes al otro lado de la cordillera. Para los vecinos del Alto Valle que planean cruzar por Pino Hachado o Cardenal Samoré, revisar la cotización diaria es el primer paso antes de armar las valijas.

Con múltiples opciones cambiarias sobre la mesa, la diferencia entre un viaje económico y uno caro depende del método de pago elegido.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, 03 de noviembre

Para entender si los precios en las vidrieras de Temuco o Santiago convienen, hay que mirar el valor directo de la moneda. Hoy, en el mercado cambiario, la conversión marca el ritmo de las compras:

1 peso chileno equivale a $ 1,58 pesos argentinos (oficial).

equivale a (oficial). 1.000 pesos chilenos representan aproximadamente $157.600 argentinos en el mercado paralelo o casas de cambio locales.

La regla para compras: para calcular el valor real en pesos argentinos de un producto en Chile, la cuenta más rápida es multiplicar el precio en pesos chilenos por $1,58.

La pizarra del dólar: todas las cotizaciones este martes 03 de noviembre

Llevar billetes estadounidenses sigue siendo la estrategia más fuerte para ganarle a la inflación y a los impuestos. Estas son las referencias clave de hoy:

Dólar Blue: Cotiza a $ 1.545 para la venta. Es el billete físico de referencia en las calles de Neuquén y Roca.

Cotiza a 1.545 para la venta. Es el billete físico de referencia en las calles de Neuquén y Roca. Dólar MEP: Se ubica en los $1.556,20 . La opción más inteligente para quienes tienen el dinero bancarizado y buscan pagar la tarjeta con dólares propios.

Se ubica en los . La opción más inteligente para quienes tienen el dinero bancarizado y buscan pagar la tarjeta con dólares propios. Dólar Oficial: Cotiza a $ 1,546.57 en el Banco Nación, sin contemplar la carga impositiva.

Cotiza a 1,546.57 en el Banco Nación, sin contemplar la carga impositiva. Dólar Tarjeta: Alcanza los $2.034,50. Es la cotización más alta del mercado e incluye los recargos de AFIP.

Tarjeta o efectivo: qué conviene usar hoy

La clave del «periodismo de servicio» para tu bolsillo es evitar el dólar tarjeta. Si pagás directamente con tu tarjeta de crédito o débito en pesos, el banco te aplicará la cotización más cara de la pizarra.

La recomendación experta: Si vas a usar tarjeta de crédito, realizá el pago del resumen con dólares que ya tengas en tu caja de ahorro (comprados previamente al valor MEP). Para hacer esto, es vital comunicarte con el banco o ingresar al homebanking y aplicar el «stop debit» en pesos. De esta manera, el consumo se debita de tu cuenta en moneda extranjera y el ahorro por cada dólar gastado supera los $ [XXX].