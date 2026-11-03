Asumió la nueva comisión de Unión Vecinal, con denuncias de deuda millonaria y abandono

Luego de dos años de acefalía en el club Unión Vecinal de Neuquén, en octubre se realizó la asamblea y se eligió a la nueva comisión directiva, que ya puso manos a la obra. Desde febrero los padres de la institución reclamaban elecciones, pero debieron esperar ocho meses ante la negativa de la dirigencia saliente, que todavía no presentó el estado contable de la institución.

El actual presidente, Héctor Paredes, detalló trabas administrativas con las que se encontraron al asumir y alertó sobre la crisis económica que atraviesa Vecinal. “Sin saber si íbamos a poder lograr que llamaran a elecciones, empezamos un cronograma de jornadas de limpieza y mantenimiento con los que sacamos más de ocho camionadas de basura y hace pocos días terminamos con el último contenedor. Las condiciones de higiene y salubridad del lugar eran alarmantes y se ponía en riesgo la salud de todas las familias”, afirmó.

Las instalaciones estaban muy deterioradas.

“En la asamblea no tuvimos acceso a la información de los balances y estados contables de 2024 y 2025 ni tampoco el parcial del 2026, por lo que nos abstuvimos de votarlos ya que nadie nos explicó que se hizo con el dinero del club estos últimos tres años», agregó Paredes.

La situación es muy delicada en lo económico y el nuevo presidente detalló que se encontraron «con que la cuenta bancaria del club no estaba en Neuquén». Ante esto, la objetivo es «ordenar las cuentas» y ponerse al día con «Calf, Camuzzi, Lifune, Arca, Rentas y sueldos adeudados de siete meses a los profesores que suman 13 millones de pesos», entre otras. Para comenzar a recaudar fondos, el 14 de este mes realizarán un bingo.

Por otra parte, para dimensionar la falta de higiene con la que se encontraron comentó que “era tanta la grasa pegada en la cocina que debimos usar amoladora para removerla” y que hicieron los primeros arreglos en los baños que “eran un foco infeccioso para todas las familias. Estamos reacondicionando el club y empezando a usar todos los espacios que estaban abandonados; había puertas cerradas con llave y no teníamos acceso».

Se sacaron ocho camionadas de basura.

Cambios y proyectos

Paredes comentó además que «entre esos cambios, convertimos un espacio abandonado en la sala de profesores y le pusimos proyector, pizarras, asientos, mesa y todo lo necesario, así como también creamos salas de reuniones. Profesionalizamos el área de comunicación institucional, reacondicionamos la cantina y el kiosco y empezamos a pintar los distintos espacios, todo a pulmón por la crisis económica que aqueja a Unión”.

Además, adelantó la construcción del vestuario para el fútbol femenino, la terminación de las tribunas, el arreglo de los techos rotos por donde se filtró el agua estos días de lluvia ocasionando graves daños. También el lanzamiento de la tienda oficial del club y, más adelante, la construcción del gimnasio para sumar otros deportes.

“Es un gran compromiso que asumimos por amor al club que es la segunda casa de nuestras familias. Es un desafío enorme pero sabemos que sacaremos adelante la institución e invitamos a todos a sumarse. Estamos contentos porque muchas familias están volviendo a Unión y nos brindan su apoyo porque ven que tenemos una gestión abierta, honesta y transparente”, cerró Paredes.

Durante estas dos semanas, la comisión directiva recibió la visita de funcionarios municipales y provinciales con quienes se acordó un trabajo conjunto como por ejemplo cumplir con los requisitos de la Municipalidad respecto de los controles sobre los profesores que tiene el club y también para hacer las presentaciones necesarias para solicitar recursos económicos.