Mahiques avanza con la designación de veedores en la AFA para auditar la gestión de «Chiqui» Tapia

A pocos días de su asunción, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tomó una de sus decisiones más fuertes: convalidó la designación de veedores para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La medida fue firmada el viernes por la noche tras una purga en el ministerio que incluyó el desplazamiento del anterior titular de la IGJ, Daniel Vítolo.

El objetivo de la misión es realizar una «radiografía técnica» sobre una caja que supera los 110 millones de dólares. Los funcionarios designados tendrán facultades para examinar libros societarios, balances y los contratos comerciales que la entidad de la calle Viamonte firmó en los últimos años, según indicó Infobae.

Los puntos críticos: de la «sede fantasma» a la deuda con ARCA

El desembarco de los inspectores busca echar luz sobre una serie de irregularidades que la IGJ calificó como «graves». Mahiques hereda un expediente que pone el foco en la falta de balances aprobados desde 2017 y el reciente intento de Claudio «Chiqui» Tapia de mudar la sede social a la provincia de Buenos Aires —un predio en Pilar descrito por la gestión saliente como «un pastizal»— para evitar la fiscalización nacional.

Además, la auditoría se produce en paralelo a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos por una cifra cercana a los 7.500 millones de pesos.

Guerra política: el respaldo de Kicillof y la resistencia de Tapia

La AFA ya respondió a través de un comunicado, calificando la veeduría como «ilegítima y con finalidad política».

En términos de jurisdicción, Tapia cuenta con el aval de la administración de Axel Kicillof, quien autorizó el traslado de la sede a territorio bonaerense a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Sin embargo, para Mahiques y el Gobierno Nacional, la AFA sigue operando legalmente en CABA y debe rendir cuentas ante la IGJ. Se espera que el proceso de auditoría dure meses y se convierta en la primera gran pulseada institucional del nuevo ministro.