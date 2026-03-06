Juan Bautista Mahiques negó un pacto con la AFA: “No vengo a tapar ninguna investigación”

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, rechazó cualquier versión de un acuerdo del Gobierno para favorecer a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la salida del titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del oficialismo en los avances contra la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Juan Bautista Mahiques rechazó vínculos con la AFA

“No vengo a tapar ninguna investigación”, aseguró Mahiques en declaraciones a LN+, luego de asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. El funcionario afirmó que no tiene interés ni facultades para intervenir en causas que involucren al fútbol argentino y remarcó que desde el Poder Ejecutivo no existió ningún pedido para frenar expedientes judiciales.

“La AFA o los dirigentes están siendo investigados en distintas causas, jurisdicciones e instancias donde el Poder Ejecutivo y, en este caso, el ministro, no tienen nada que ver”, sostuvo.

El nuevo titular de Justicia también negó mantener vínculos de amistad con la dirigencia del fútbol, pese a que su nombre fue mencionado por su rol como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino.

Según explicó, su relación con dirigentes como Tapia o Pablo Toviggino se originó durante su etapa como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cuando impulsó una fiscalía dedicada a investigar la violencia en el fútbol y firmó convenios con distintos clubes.

“Los conozco a todos, pero eso no me hace amigo de ninguno”, señaló. “Califico a mis amigos por si vienen a mis cumpleaños o a mi casamiento”.

Las declaraciones se produjeron horas después de que Mahiques dispusiera cambios en la estructura del ministerio y pidiera la renuncia de Vítolo al frente de la IGJ. El ahora exfuncionario había impulsado medidas contra la AFA, entre ellas la solicitud para designar veedores en la entidad.

Pese a su salida, el nuevo ministro aseguró que Vítolo “no se fue mal” y respaldó su trabajo, al remarcar que cada gestión necesita conformar su propio equipo.

