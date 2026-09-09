Malvinas: el primer ministro de Reino Unido advirtió que serán «implacables» en la defensa de la soberanía sobre las islas

En medio del aumento de la tensión diplomática tras las recientes decisiones de la Casa Rosada y las advertencias que llegaron desde Washington, el gobierno británico salió a marcar una postura tajante. El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, aseguró este miércoles ante la Cámara de los Comunes que su administración será “implacable” a la hora de defender la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

La intervención del jefe de Estado británico se produjo como respuesta directa a la ofensiva del presidente Javier Milei, quien anunció sanciones contra empresas petroleras que operen en el archipiélago sin autorización argentina, impulsado por el inesperado viraje del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la histórica postura de neutralidad de la Casa Blanca.

La postura en la Cámara de los Comunes y el principio de autodeterminación en las Islas Malvinas

En una sesión de preguntas parlamentarias cruzada por el debate internacional, Burnham respondió a los planteos de la líder conservadora opositora, Kemi Badenoch, ratificando la línea histórica de Londres sobre el Atlántico Sur:

«Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso», enfatizó el primer ministro británico ante los legisladores.

Para sostener su postura, el Ejecutivo británico volvió a apelar al referéndum celebrado en 2013, donde el 99% de los habitantes del archipiélago votaron por permanecer bajo la órbita de la Corona británica, un argumento impugnado de manera sistemática por la diplomacia argentina.

El «factor Trump» y el endurecimiento de las sanciones argentinas

El conflicto diplomático cobró un impulso renovado en los últimos días a partir de dos movimientos clave en el tablero geopolítico global.

Donald Trump sugirió públicamente que Estados Unidos podría «revisar» su postura de neutralidad frente al reclamo de soberanía, como un mecanismo de presión para exigirle a Londres un incremento en sus partidas de gasto militar destinadas a la OTAN.

Tras esto, en cadena nacional, Javier Milei anunció la aplicación de sanciones y restricciones punitivas contra compañías extranjeras que exploren o extraigan recursos naturales —focalizadas en la cuenca petrolera— sin el aval explícito del gobierno argentino.

Pese a la dureza del primer ministro, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, intentó bajar los decibeles ante el Parlamento al señalar que el Reino Unido busca sostener «una relación moderna y constructiva con Argentina sobre intereses compartidos».

Con información de La Nación y Clarín.