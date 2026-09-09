El petróleo superó los 100 dólares: una nueva ola de ataques en Medio Oriente disparó el precio del crudo

El barril de crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares tras una nueva serie de ataques a buques e instalaciones petroleras en Medio Oriente. (Foto: AP)

El precio internacional del petróleo perforó la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde julio. La escalada responde a una reciente serie de ataques militares contra buques petroleros e infraestructura energética clave en Medio Oriente, un factor que amenaza con desarticular una cadena de suministro global ya debilitada por el conflicto bélico.

En los mercados de materias primas, el crudo Brent —referencia para los mercados europeos y la cuenca neuquina— saltó cerca de un 3% hasta cotizar en 100,72 dólares. En sintonía, el índice estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 2,4% para situarse en 95,25 dólares.

Ataques cruzados en el estrecho de Ormuz y refinerías saudíes

Según reportó la agencia Associated Press, La reacción del mercado se aceleró luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaran una ofensiva contra cinco buques cisterna iraníes, en represalia por intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina norteamericana. En paralelo, drones y proyectiles lanzados por rebeldes hutíes de Yemen provocaron incendios en refinerías e instalaciones petroleras dentro de Arabia Saudita.

Los enfrentamientos paralizaron prácticamente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circulaba una quinta parte del suministro mundial de crudo. Las negociaciones para desbloquear la zona fracasaron: mientras Irán pretende fijar tarifas y condiciones de paso, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para frenar la salida del crudo iraní. La situación se agravó luego de que las rutas alternativas diseñadas por el gobierno saudí también fueran alcanzadas por los ataques.

El impacto en los surtidores: récord en diésel y pasajes aéreos más caros

La disparada de los valores mayoristas del crudo se trasladó de inmediato al consumidor final, encareciendo el transporte y la logística:

Naftas en alza: De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) , el galón de gasolina regular subió a 4,22 dólares , marcando una brecha de más de un dólar respecto al año anterior.





De acuerdo con la , el galón de gasolina regular subió a , marcando una brecha de más de un dólar respecto al año anterior. Récord histórico del gasoil: El diésel alcanzó un pico sin precedentes de 5,94 dólares por galón, un insumo crítico cuyo encarecimiento presiona directamente sobre la distribución de alimentos y la producción manufacturera.





El alcanzó un pico sin precedentes de por galón, un insumo crítico cuyo encarecimiento presiona directamente sobre la distribución de alimentos y la producción manufacturera. Golpe a la aviación comercial: El aumento del combustible para aviones obligó a diversas aerolíneas internacionales a recortar frecuencias de vuelos y aplicar recargos en las tarifas.

La advertencia de Bank of America: escenarios de hasta 150 dólares

El encarecimiento energético añade tensión a las economías nacionales y se convirtió en un eje central de cara a las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. Analistas del sector privado descartan una resolución diplomática a corto plazo.

Un informe emitido por Bank of America elevó su pronóstico para el cierre de año a un promedio de 83 dólares, aunque trazó un escenario de mayor volatilidad: si los bloqueos sobre el estrecho de Ormuz persisten, el crudo cotizará entre los 95 y 120 dólares. En caso de que se registren nuevos daños estructurales sobre la infraestructura energética regional, la entidad financiera advirtió que el barril podría experimentar picos extremos de hasta 150 dólares.