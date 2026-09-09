Polémica en Brasil por la designación de la OEA de un veedor para las elecciones cercano a Lula da Silva

El 4 de octubre Brasil elige presidente. Las semanas previas están marcadas por la crisis institucional que atraviesa la justicia desatada por la presunta vinculación del juez Alexandre de Moraes con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso, acusado de estafa. En las últimas horas despertó polémica la designación de Miguel Insulza como jefe de la misión de la OEA para observar la transparencia de las elecciones. Es una persona cercana al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El nombramiento generó malestar en el sector de Flávio Bolsonaro y en el Gobierno de Estados Unidos.

Malestar por la designación del veedor de las elecciones de Brasil

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, fue quien designó a Insulza. Desde la Casa Blanca señalaron que considera “un grotesco error diplomático” que Ramdin “entregue” la tareas de veedor a alguien que consideran que es un aliado político y amigo de Lula, consignó Infobae.

Insulza fue secretario general de la OEA y en su candidatura contó con el apoyo del actual presidente de Brasil.

Donald Trump ha apoyado abiertamente a Flávio Bolsonaro, el principal opositor para que Lula da Silva logré la reelección. Las encuestas anticipan una disputa muy pareja entre ambos postulantes.

Restituyeron al jefe policial de Brasil

En otro episodio del máximo tribunal de Brasil, la Corte Suprema ordenó este miércoles reintegrar al director de la Policía Federal suspendido un día antes por un colega, en medio de una crisis inédita en el máximo tribunal a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el pulso interno en la corte alcanza de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el derechista Flávio Bolsonaro.

El magistrado Flávio Dino ordenó que el jefe policial Andrei Rodrigues vuelva a sus funciones contra una decisión tomada por su colega André Mendonça, quien lo suspendió tras acusar a la Policía Federal de haberlo espiado ilegalmente.

Con información de AFP e Infobae