La UIA buscó socios en Francia para transformar el acuerdo Mercosur-UE en empleo y exportaciones

La Unión Industrial Argentina (UIA) formó parte de la primera edición europea de la Argentina Week París, un encuentro de promoción de inversiones desarrollado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, encabezó una ronda de reuniones con directivos del Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), la mayor central empresaria de ese país, y con los CEO de empresas francesas líderes.

El objetivo de la comitiva fue convertir esos vínculos en nuevas oportunidades de negocios para la industria nacional. Rappallini viajó acompañado por Rodrigo Pérez Graziano, vicepresidente sectorial de la UIA, y Gastón Guarino, directivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

«El Acuerdo Mercosur–UE es una plataforma de integración productiva, no sólo de acceso a mercados. Queremos que se traduzca en una hoja de ruta con proyectos concretos, oportunidades de financiamiento e inversión. Más empleo y más ventas externas para las empresas argentinas que se inserten en nuevas cadenas de valor», remarcó Rappallini.

Acuerdo Mercosur-UE: los tres ejes que impulsa la UIA con empresas francesas

La central industrial planteó que la industria nacional debe consolidarse como socia estratégica de las inversiones en energía, minería, agroindustria e infraestructura. En ese sentido, promovió esquemas de asociación bilateral basados en tres pilares: desarrollo de proveedores locales, transferencia tecnológica e innovación. Asimismo, propuso la creación conjunta de herramientas de financiamiento.

Las conversaciones cuentan con un marco institucional previo: en octubre de 2025, la UIA y el MEDEF suscribieron un Memorando de Entendimiento para profundizar la cooperación en comercio e inversiones, transferencia tecnológica y formación, y para construir posiciones comunes en la relación entre ambos bloques.

Energía y minería: el reclamo por proveedores locales que mira a Vaca Muerta

En paralelo, la comitiva mantuvo intercambios con gobernadores argentinos que viajaron a la capital francesa. Durante esos encuentros, Rappallini analizó cómo lograr que las inversiones en energía y minería se traduzcan en más proveedores locales, mejor infraestructura regional y más exportaciones de las economías del interior.

El planteo cobra especial relevancia en Neuquén y Río Negro, donde la expansión de Vaca Muerta genera una demanda creciente de insumos, obras y servicios.

Durante las jornadas en París, los directivos participaron además de un plenario multisectorial en la sede de la OCDE y de una mesa sobre comercio internacional y seguridad jurídica, coordinada con la Cámara de Comercio Internacional, donde se analizó el acuerdo Mercosur-UE.

Actualmente, Francia se ubica como el octavo origen de la inversión extranjera directa en la Argentina. En el país operan más de cien compañías con capital o participación francesa, que emplean a más de 60.000 personas.