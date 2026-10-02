Cambios en Capital Humano: Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo

Como parte de un proceso de reestructuración administrativa dentro del ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, un colaborador de su estricta confianza que ya se desempeñaba en el área laboral.

“La gente en la que más confía la ministra es la que va a ocupar los cargos”, afirmaron a Infobae fuentes oficiales tras confirmar el alejamiento de la funcionaria, aunque aclararon que la decisión de Pettovello no implica un cuestionamiento técnico hacia Testa, sino que responde a un ordenamiento general de la cartera.

Sartoris, el sucesor en el cargo, se desempeñó anteriormente como subsecretario Administrativo en la secretaría de Trabajo y en junio pasado, tras la absorción de las áreas jurídicas y administrativas por parte de Capital Humano, fue designado subsecretario Legal del ministerio.

Por su parte, Testa había desembarcado en el puesto a fines de noviembre de 2024 promovida por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Hasta ese momento se desempeñaba como directora general de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo al que había sido promovida por el exsecretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis. En su nombramiento pesó su experiencia en la gestión y sus fluidas relaciones tanto con empresarios como con el sindicalismo, tras haber integrado años atrás el equipo de abogados de la Uocra.

Durante su paso por la función pública nacional, Testa acumuló tareas de relevancia con particular dedicación a las negociaciones salariales y a la renovación de los convenios colectivos de trabajo.

Con la llegada de Sartoris, la Subsecretaría de Trabajo suma su sexto titular desde diciembre de 2023. Antes de la salida de Testa ocuparon esa oficina Martín Huidobro —desvinculado en octubre de 2024—, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, estos últimos vinculados al exministro Jorge Triaca.