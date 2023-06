Exigieron a los concejales de Bariloche que se expresen por la represión en Jujuy

«Fuerza Jujuy» se leía en el cartel que encabezaba la marcha en repudio a la represión en Jujuy, convocada por CTA, ATE, Unter y Soyem, junto a otros sindicatos y oganizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos .

Los manifestantes partieron desde Onelli y Moreno hasta el Concejo Municipal en el Centro Cívico, donde se encontraron con una sala de sesiones vacía. «Morales, basura, vos sos la dictadura» cantaban sin cesar. «Luchar contra el hambre no es delito» decía uno de los tantos carteles. «Abajo la reforma» se leía en otro.

En un momento, los concejales Carlos Sánchez (Juntos Somos Río Negro), Gerardo Del Río (PUL), Julieta Wallace, Roxana Ferreyra y Marcelo Casas (Frente de Todos) irrumpieron en la sala.

«En un día como hoy, nos hicimos un tiempo para solidarizarnos con el pueblo jujeño. Después de los hechos de represión, el pueblo está decidido a no abandonar la lucha. Es inaudito que, con nuestra propia Constitución Nacional y con los tratados internacionales que garantizan las tierras de los pueblos originarios, Morales decida que puede expropiarlas para dárselas a los privados. Es una aberración«, dijo el dirigente de la CTA, Edgardo Straini que fue el primero en tomar la palabra.

1/ 3 "Esto es un ensayo de Morales para el resto de la Argentina", dijeron en la movilización. Foto: Chino Leiva 2/ 3 "Esto es un ensayo de Morales para el resto de la Argentina", dijeron en la movilización. Foto: Chino Leiva 3/ 3 "Esto es un ensayo de Morales para el resto de la Argentina", dijeron en la movilización. Foto: Chino Leiva

Los manifestantes solicitaron a los concejales una comunicación en la que se repudie la represión en Jujuy y se exija la derogación de la reforma constitucional. «¡Y abajo la reforma y arriba los salarios!», gritó alguien. «¡Hoy tenemos muchos docentes en Río Negro que vienen huyendo de los sueldos de hambre de Jujuy!», interrumpió una docente en la sala.

Durante el reclamo, Analía Flores, una mujer jujeña residente en Bariloche desde hace un año, tomó la palabra. «Es una lucha de años, no de ahora. Voy cada dos por tres a mis pagos y veo los ríos contaminados, no hay animales. Esa es la lucha. No la violencia de la ciudad. La lucha pacífica que exige Morales ya la venimos haciendo. Lo que hizo el coya jujeño fue una respuesta al ataque de las fuerzas policiales», dijo.

Los manifestantes pidieron a los concejales que se expidan sobre el pedido de una comunicación. «Esto es un ensayo de Morales para el resto de la Argentina«, dijo una referente de la Unter.

1/ 3 Los manifestantes pidieron que el Concejo Municipal emita una comunicación de repudio a la represión en Jujuy. Foto: Chino Leiva 2/ 3 Los manifestantes pidieron que el Concejo Municipal emita una comunicación de repudio a la represión en Jujuy. Foto: Chino Leiva 3/ 3 Los manifestantes pidieron que el Concejo Municipal emita una comunicación de repudio a la represión en Jujuy. Foto: Chino Leiva

La primera en tomar la palabra fue Ferreyra. «Hablamos de un día en el que hay paro de transporte y somos un montón. Veíamos las imágenes del 20 de junio: cómo a fuerza de garrotazos quieren imponer un modelo económico de hambre. Hoy le tocó al pueblo jujeño; mañana podemos ser nosotros«, expresó la concejal.

Wallace, por otra parte, consideró que los episodios de Jujuy «atraviesan nuestra historia como país». «No podemos soslayar que los constituyentes del PJ hayan votado a favor de esa Constitución. Las bancas representan un proyecto político y cada uno es libre pensador. Pero el presidente del PJ a nivel nacional y los presidentes de todas las provincias debieran expresarse al respecto«, manifestó. Los aplausos irrumpieron en la sala.