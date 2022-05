Mansilla habló de las charlas con Jorge Sapag para el 2023: «El MPN es el peronismo»

El diputado provincial del Frente de Todos, Mariano Mansilla, confirmó las conversaciones que mantiene con el Movimiento Popular Neuquino para integrar una alianza en las elecciones a gobernador del 2023, pero aseguró que no será en calidad de lista colectora. «Nosotros como UNE estamos discutiendo un acuerdo programático para el 2023 con Jorge Sapag, con Omar Gutiérrez y por supuesto con Mariano Gaido que es con quien estamos en la ciudad», sinceró.

En una entrevista que brindó esta mañana en Vos A Diario, el programa de RN Radio, el dirigente argumentó que cuando crearon el partido Unión de los Neuquinos (UNE) con Julio Fuentes, «era un momento histórico donde el MPN había girado hacia un neoliberalismo muy rabioso».

«Yo era apoderado de sindicatos estatales, se despedía gente todos los días, Jorge Sobisch intentaba privatizar las empresas estatales y parecía que ese partido popular nacido al calor de la fundación de nuestra provincia no volvía. Pero volvió. Llegó Jorge Sapag con una idea distinta, convocó a los sindicatos, se inició un proceso de paritarias, una relación distinta con el pueblo mapuche. Eso nos cambió la idea original», justificó sobre el nuevo acercamiento.

Mansilla aseguró que su espacio se sinitó «muy escuchado en nuestro trabajo parlamentario», lo que motivó también su alianza con Mariano Gaido para gobernar la ciudad desde el 2019. El diputado también ocupa la línea sucesoria del gobierno en el lugar de vicepresidente segundo de la Legislatura.

«El MPN es el peronismo. Nunca se fue, siempre siguió siendo el peronismo. Ahí conviven distintas líneas que disputan el poder real de nuestra provincia y está un sector que a mí me interesa mucho, los humildes y los trabajadores están ahí», planteó.

El diputado aseguró que no se va a afiliar al MPN y explicó incluso que el acuerdo con el partido provincial no está cerrado, aunque «es imposible mantener bajo reserva» las conversaciones. «Estamos viendo los puntos de coincidencia, la gestión de los recursos naturales, los desafíos de un nuevo gobierno, cómo hacer una provincia más federal. Nosotros somos complicados, tenemos un manual de cosas que tienen que ser aceptadas para formar parte. No somos una colectora», aseguró.

«Somos un pequeño partido neuquinista y creemos que podemos aliarnos. Si no funciona, no va a pasar nada», desdramatizó. Dijo que es lo que ocurre en el gobierno de Gaido en la ciudad, donde si llegara a disolverse la alianza igual quedarían «contentos» por la política de loteos sociales y la «liberación de las costas» que atribuyó a la militancia de su espacio político.

El legislador fundó el UNE en el 2005 junto al extitular de ATE, Julio Fuentes. Foto: Matías Subat.

La no ruptura con el Frente de Todos

Mansilla insistió con que el UNE no está de acuerdo en «militar testimonialmente», sino que activa en política «para transformar la realidad, para ver resultados».

Afirmó que es algo que ya tiene conversado con Ramón Rioseco, el dirigente al cual viene acompañando en los últimos años, y reconoció que al cutralquense «no le gusta ni cerca el MPN porque él ha construido siempre desde la oposición más acérrima». «Lo hemos acompañado a sol y sombra pensando que él podía ser un gran gobernador. Pero eso en esta provincia no alcanza», reconoció.

El diputado evaluó que «nadie le contestó» al dirigente la propuesta de hacer un frente amplio opositor para derrotar al oficialismo en el 2023 y analizó que «los dirigentes del PJ están en otro tema, con sus internas».

«Hemos a bandonado ese camino y estamos tratando de construir una alternativa a la neuquina con otros partidos que podamos convocar, no es solo MPN y el UNE. También es el partido Siempre de Andrés Peressini, otros espacios en Centenario», explicó.

En cuanto al Frente de Todos, alianza que el partido integró en las últimas elecciones, reconoció: «No lo vivimos como una ruptura porque no hemos estado unidos». «No militaba con Darío Martínez, con (Oscar) Parrilli, no teníamos una vida en común en los lugares donde nosotros como UNE activábamos», planteó.

«Al no estar Ramón en el medio, poco nos queda por caminar en términos electorales. Después sí vamos a coincidir en la Legislatura porque son todos compañeros muy valiosos», añadió.

El UNE como anabólico

Mansilla fue consultado por su opinión respecto del artículo de RÍO NEGRO que caracterizó al UNE como parte de los «anabólicos» de los que se alimenta el MPN para fortalecerse para el 2023.

«Sin perder tiempo y ante el moderado impacto de la nominación en El Chocón, Sapag volvió a los micrófonos -algo que seguramente no le caiga tanto en gracia a Gutiérrez- y fue más allá: subió al UNE de Mariano Mansilla, un aliado de hecho en la Legislatura y de derecho en el Municipio, a un futuro gobierno de Koopmann. En este caso el anabólico puede tener una contraindicación en las bases militantes que recuerdan la máxima fundacional de ese partido: “desbancar al MPN”», escribió Federico Aringoli.

El diputado provincial lo tomó con humor y consideró que «el artículo está bien», incluso lo compartió en sus redes sociales con un consejo del exsenador neuquino, Elías Sapag: «Lo importante es que se hable de uno, incluso bien».

«Es acertado decir que, a fin de posicionarse electoralmente, el MPN está buscando apoyos para aumentar su masa muscular. Me pareció bastante inteligente», planteó.

«Más allá de los chistes, creo que podemos sumar fuerza a la contienda electoral porque es nuestra especialidad y esperemos sumar ideas para Neuquén y materia gris», concluyó.

