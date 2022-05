La dura carta del intendente de Chos Malal a Rolando Figueroa por «hacer la personal»

El intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, le reclamó en una carta al diputado nacional Rolando Figueroa que «se olvidó de los compañeros de siempre» y le criticó que busque erigirse como un líder natural cuando en realidad «es parte de la clase política». El jefe comunal de la principal localidad del norte neuquino, que supo ser aliado aún en la interna del 2018, le recordó su militancia en la lista Azul y todos los cargos que ocupó.

«Se habla de un candidato que no representa al poder, que no es el heredero de nadie y ungiéndose como el candidato natural del pueblo cuando todos sabemos muy bien su recorrido político, por ende que es parte de la clase política», aseguró Gutiérrez.

Dijo que muchos trabajaron «para los objetivos que lo llevaron a ocupar lugares» y se preguntó «a cuál Rolando escuchar, si al que tiene historia dentro del MPN o al que se olvidó de sus compañeros de siempre». «Uno siente que nos desconoce y eso duele», planteó.

El intendente Hugo Gutiérrez sucedió en la municipalidad a Figueroa en el 2015, tras imponerse en las elecciones por más de un 60%. Había sido su secretario de Desarrollo Humano y ambos militaban entonces en el sector Azul.

En el 2018, acompañó en el sector Violeta al ahora diputado nacional cuando disputó la interna a la gobernación. Ganó la candidatura en su localidad, la que le permitió repetir mandato en las elecciones del 2019, y retomó el contacto con los azules y la gestión del gobernador Omar Gutiérrez.

Gutiérrez le recordó ahora a Figueroa que fue Jorge Sobisch quien «tuvo un gesto con el norte cuando lo nombró secretario de Estado en el año 2002, luego fue candidato a intendente de Chos Malal habiendo ya sido jefe comunal de otra localidad y nos tocó perder la elección frente a (Carlos) Lator».

«Después de esa derrota el gobernador Jorge Sapag lo eligió para que sea diputado provincial y volvió para al fin ser intendente de Chos Malal, trabajamos mucho para lograr ese objetivo en cada rincón del norte neuquino y con el respaldo de la gente y el acompañamiento del MPN», sostuvo.

Los Gutiérrez y Figueroa en el festejo del triunfo Azul en el 2015, en Chos Malal. Foto: archivo Matías Subat.

«Tenemos una historia dentro de la lista Azul, a mí me toco llegar como intendente y logramos que Figueroa fuera vicegobernador, por eso creo que no hay que perder lo que somos, enojarse cuando no te toca ocupar el lugar que se te ocurre no es lo que aprendimos de nuestra historia, porque esto es en equipo, no se trata de hacer la personal», le reclamó.

Figueroa había dicho el fin de semana, durante un encuentro con militantes en San Martín de los Andes que había «liderazgos impuestos con plata del Estado».

En su carta, el intendente de Chos Malal también se refirió al acto que realizaron el 30 en El Chocón y dijo que quienes se movilizaron son los mismos que «cuando nos tocó ganar la intendencia de Chos Malal o cuando le toco ser vicegobernador». «Sin ir muy lejos, la misma que el año pasado lo acompañó para que alcance la banca como diputado nacional. No hay que subestimar a la gente en sus ganas de reunirse, en su libre expresión», dijo.

Gutiérrez le dijo que «no es bueno usar los cargos para posicionarse personalmente sino que se trata de usar los cargos en beneficio de la gente».