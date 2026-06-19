¿Nuevo gesto de respaldo? En medio de la presión para que renuncie, Manuel Adorni se reunió con Javier Milei en Olivos

El presidente Javier Milei se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en Olivos. El encuentro inició a las 9 y debido a los crecientes rumores de una posible renuncia, desde el entorno del ministro coordinador aclararon que la actividad ya estaba programada y tiene como fin, repasar la agenda gestión y los próximos compromisos en agenda.

Manuel Adorni en Olivos junto Milei

El mandatario convocó a su jefe de Gabinete luego de que se revelaran nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Pese a la presión de la oposición para que el Gobierno aparte al funcionario, el presidente se mantiene firme en su postura y continúa con los constante gestos de respaldo.

Por su parte, Manuel Adorni resiste los embates del Congreso que aspira a interpelarlo para luego tratar una moción de censura. Lo cierto es que el libertario al parecer no tiene intenciones de irse del cargo.

Después de su última declaración en una entrevista donde habló sobre sus ingresos, el dinero que encontró en la casa de su padre fallecido y la inversión en Bitcoin, Adorni se mantuvo en silencio y lejos del ojo público. Recién reaparecerá el sábado cuando asista al acto oficial del Día de la Bandera en Rosario.

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