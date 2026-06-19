Los gobernadores aliados pueden inclinar la balanza para tratar el caso Adorni en Diputados: esperan señales de la Casa Rosada

Luego de las últimas revelaciones, el caso de Manuel Adorni empezó a cobrar fuerzas en la Cámara de Diputados y los gobernadores aliados son la fuerza clave que podrán inclinar la balanza a favor o en contra de Javier Milei.

Sesión especial para evaluar la situación de Adorni

Los bloques aliados deberán definir en Diputados si el próximo martes 23 dan quórum en la sesión especial que convocó la oposición dura para avanzar contra el ministro coordinador. El llamado se realizó luego de que se postergara la discusión sobre la interpelación y la moción de censura contra Adorni.

La convocatoria a la sesión especial cuenta con las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, gran parte de Provincias Unidas, incluidos los legisladores que responden al gobernador Martín Llaryora, que desde la discusión por Zonas Frías se ha mostrado más distante de la Casa Rosada. Pero este conjunto no alcanza y todavía les resta sumar más de una docena de voluntades para llegar al quórum.

El PRO y la UCR hicieron públicas sus críticas contra el jefe de Gabinete y en los últimas semanas, ejercieron presión para que renuncie o lo aparten del Gobierno. En la Cámara alta, algunos de sus representantes adelantaron que votarían a favor de una moción de censura; sin embargo en Diputados han evitado pronunciarse al respecto.

Por su parte, en el bloque que conduce Cristian Ritondo buscan una diagonal para salir de una situación incómoda: por un lado, son conscientes del costo político que pagarían si no bajan al recinto, pero por el otro, deben cuidar la alianza electoral con La Libertad Avanza de cara al 2027.

En tanto, los radicales se encuentran en la misma sintonía: no quieren respaldar al jefe de Gabinete, pero tampoco ven con buenos ojos votar con el kirchnerismo en contra del Gobierno.

La postura de las provincias aliadas al caso Adorni

Por otra parte, los bloques que responden directamente a gobernadores aliados eligieron el misterio y siguen esperando que la Casa Rosada les ahorre un momento incómodo en el Congreso. No tienen intenciones de quedar pegados a la situación del jefe de Gabinete, pero tampoco ser quienes determinen su destino final.

Entre los legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz y La Neuquinidad, solo se escuchan respuestas como «sin definiciones», «no se habló en el bloque» o «aun no lo discutimos con el gobernador«. Entre todos suman cerca de veinte votos que podrían sellar el futuro de Manuel Adorni.

Funcionarios cercanos al catarmaqueño Jalil, explicaron a Infobae: «Esto lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Adorni es un problema de Milei, no nuestro«.

En la provincia de Catamarca no hay definiciones contundentes respecto al quórum o la votación de la interpelación, pero existe la sensación de que la Casa Rosada debe resolver la situación para no obligar a los aliados a quedar en un lugar incómodo.

El gobierno tucumano, liderado por Osvaldo Jaldo, también opinó lo mismo. Desde la provincia plantearon que se trata de una cuestión «exclusiva» del Presidente.

En Salta la postura se repite y fuentes cercanas al gobernador Gustavo Sáenz, plantearon: «El Presidente es el que tiene la facultad de elegir, sacar o poner a sus funcionarios. No es un tema del Congreso. Lo de Adorni es un tema que tiene que resolver el Presidente«.

En San Juan la señales que surgen son de cautela y favorable para el gobierno nacional; en Santa Fe, en tanto, mantuvieron la reserva; y en Chubut la postura de Ignacio Torres va de la mano de la que ha marcado el PRO a nivel nacional.

Por su parte Entre Ríos no mostró postura pública; y en Córdoba fueron tajantes respecto a la postura que tienen con el tema Adorni: «Nuestros diputados se sintieron estafados porque en una reunión institucional el Jefe de Gabinete les mintió en la cara y pidieron su renuncia. El gobierno de Córdoba no tiene nada para aportar en ese debate».

El futuro de lo que pasará con el caso de Adorni en Diputados se decidirá la semana próxima, pero lo cierto es que el Gobierno ha puesto a sus aliados en un lugar incómodo porque ninguno esboza una defensa de Manuel Adorni ni de su situación, pero no quieren asumir el papel de verdugos.

Con información de Infobae