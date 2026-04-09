Javier Milei celebró la sanción de la reforma de Ley de Glaciares: «La redacción original generaba interpretaciones absurdas»

La Cámara de Diputados, en una sesión especial, sancionó el proyecto que establece la modificación de la Ley de Glaciares. El oficialismo se impuso ante la oposición y logró recolectar un total de 137 votos que le permitieron aprobar la iniciativa que ya tenía media sanción del Senado.

A los pocos minutos de conocerse el resultado, Javier Milei lanzó un comunicado oficial a través de la Oficina del Presidente donde celebró el logro oficialista y reiteró su postura respecto a la normativa que, por el momento, sigue vigente.

Javier Milei: «La redacción original generaba interpretaciones absurdas»

El documento que se publicó durante la noche del miércoles destaca la «aprobación definitiva» del Congreso al proyecto de «adecuación» de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que, según el mandatario, «impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos«.

El Ejecutivo calificó a la modificación como una «reforma histórica» que «aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley».

El mandatario en el comunicado afirma que la «redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger». Tras esto sostuvo que la ley original «llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)».

A su vez recordó que la reforma responde a un reclamo «histórico» de las provincias integrantes de la Mesa del Litio -Catamarca, Jujuy y Salta- y de la Mesa del Cobre -Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan-.

«La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista», agrega y explica que al eliminar «las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso», el proyecto sirve para reafirmar que «el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera».

Al mismo tiempo apuntó contra quienes intentaron frenar la sanción y señaló que «las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo».

Sobre el cierre del comunicado el presidente le agradeció a los diputados y senadores que «acompañaron la reforma». También expresó un «especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, al Secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González y al Secretario de Minería, Luis Lucero, y sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma».

«A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos», concluyó.