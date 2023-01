Mapuches frenan la obra de la Circunvalación en Villa La Angostura

Miembros de la comunidad mapuche Paicil Antriao se apostaron ayer frente a la base que las empresas Codi-Conevial tienen en Villa La Angostura e impidieron la salida de gran parte de las máquinas asignadas a los trabajos en la obra de la ruta de Circunvalación en esa localidad cordillerana.

No es el único lugar donde se instalaron. Desde el lunes organizaron un resguardo en otro punto de la traza de la Circunvalación para impedir el avance del movimiento de suelos en ese lugar. Denunciaron que con la obra pretenden destruir el camino de acceso al faldeo del cerro Belvedere, donde viven unas 45 de las 66 familias que integran la comunidad Paicil Antriao. Además, advirtieron por el presunto daño ambiental en ese sector.

El werken de la zonal Lafkence, que conforman las comunidades Paicil Antriao, Quintupuray y Quintriqueo, Florentino Nahuel, explicó que resolvieron hacer “dos resguardos” de lo que consideran es parte del territorio de la comunidad Paicil Antriao y que está amenazado por el avance de la traza de la Circunvalación.

Además, reclaman al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que les entreguen la carpeta técnica correspondiente al relevamiento territorial que prevé la ley 26160 de comunidades indígenas.

Nahuel recordó que en 2015 recorrieron con los técnicos esa zona donde instalaron los resguardos y fue “incorporado ese espacio” al territorio relevado. Sostuvo que parte de la traza de la ruta “afecta ese espacio” que la comunidad reclama como su territorio.

Explicó que demandan la carpeta técnica justamente “porque queremos saber cuál es el espacio territorial que nos corresponde”. Por eso, aseguró que la comunidad no levantará esos “resguardos” hasta que la Provincia y el INAI les den la carpeta.

Nahuel sostuvo que en octubre pasado los técnicos y funcionarios de la provincia que recorrieron la zona para completar el relevamiento se comprometieron a hacer la devolución del trabajo hecho y la entrega de la documentación. Pero eso no ocurrió hasta el momento.

La comunidad Paicil Antriao publicó que: «Lamentablemente acá no tenemos ninguna seguridad de nada, Vialidad interviene sobre nuestro territorio sin consultar a la comunidad, y buscan presionarnos, buscando que nos debilitemos.»

Pidieron que el intendente Fabio Stefani intercediera ante el gobierno provincial, pero hasta ayer no hubo ningún acercamiento. Nahuel dijo que la decisión de la comunidad es no permitir que las máquinas avancen en la traza hasta no obtener una respuesta a su reclamo.

Fuentes de la empresa explicaron ayer que el conflicto se había agravado porque directamente “no nos dejaron trabajar en toda la obra”. Confirmaron que hay un grupo de miembros de la comunidad apostados frente al predio donde están las máquinas, en un sector de la traza, frente a Puerto Elma. Dijo que solo les permitieron sacar algunas, pero para hacer trabajos menores en otros sectores alejados de la traza.

Señalaron que el movimiento de suelos que hicieron en la zona del cruce de la calle Antriao y la traza son los previstos en el proyecto aprobado, con el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Las fuentes comentaron que hubo policías en el lugar pero no intervinieron. Se mantuvieron a distancia. Tampoco hubo incidentes. Y revelaron que hubo conversaciones con los representantes de la comunidad, pero no hubo acuerdo.