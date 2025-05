Luz verde para la reiterancia: Neuquén, a un paso de endurecer su Código Procesal Penal

Neuquén incorporará una nueva reforma al Código Procesal Penal. Habilitará a la fiscalía y a la querella a pedir la prisión preventiva de una persona cuando esté siendo investigada por más de un hecho, aunque no tenga condena firme. Lo que se conoce como reiterancia delictiva. El proyecto original, impulsado por el PRO, sufrió un cambio: deberá considerarse que se le hayan formulado cargos en esos procesos abiertos.

Hasta ahora la prisión preventiva estaba permitida cuando existiese peligro de fuga, de entorpecimiento de la investigación y cuando estuviese en riesgo la integridad de la víctima o su familia. El juez o la jueza de Garantías, a pedido de quien acusa, evalúa si la impone o no y por cuánto tiempo.

La causal que se suma es la reiterancia: por ejemplo si una persona está siendo investigada por un robo, y además tiene una causa en trámite por abuso de armas, aunque no tenga condena firme se podrá solicitar su detención. La pauta (riesgo procesal) es que haya sido formalmente acusada en una audiencia de formulación de cargos.

Quedarán excluidas las imputaciones de «delitos culposos o cuando provenga de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión, o en el ejercicio de peticionar a las autoridades y que no hayan provocado lesiones a las personas o daños a la propiedad».

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia le dio hoy despacho por mayoría al proyecto. El único rechazo que cosechó fue el del legislador de izquierda, Andrés Blanco. El diputado peronista, Darío Peralta, se ausentó al momento de la votación, aunque se mostró dispuesto a darle su aval. Resta que se trate en el recinto.

Damián Canuto (PRO), el autor de la iniciativa, aceptó sumar este «parámetro» de la formulación de cargos. «Agradezco las sugerencias», afirmó. Se las había reclamado el diputado oficialista Francisco Lepore (Avanzar) para ganarse su voto.

Vanina Merlo, en el centro

La defensa pública cuestionó esta reforma y dijo que su aplicación podría aumentar un 394% la cantidad de personas detenidas preventivamente, pasando de 109 a 538, sólo si se tienen en cuenta las que utilizan el servicio estatal. Actualmente la provincia atraviesa una crisis carcelaria.

«Al incorporar la reiterancia y analizar la ‘acumulacion de legajos’ en trámite de quienes no se encuentran detenidos en la actualidad, se estima que se podría incrementar en 429 personas el mentado grupo de procesados con detencion«, manifestó la defensora Vanina Merlo en el informe que presentó ante la comisión.

«No comparto en lo más mínimo los argumentos», aseguró Canuto. Agregó que están «sesgados por la función que cumplen». En la misma línea se pronunció Ernesto Novoa, presidente de la comisión y jefe del bloque Comunidad.

Blanco los criticó: «Ellos (por la defensa pública) representan una función consolidada constitucionalmente». Propuso que se los convoque a la comisión, junto a la Asociación Pensamiento Penal y al Comité de Prevención contra la Tortura. La moción no fue acompañada.

De repente en el debate todo giró en torno a Merlo. Marcelo Bermúdez (PRO) -que remarcó que había «429 delicuentes libres»- insistió en que de acuerdo a los antecedentes que expuso cuando fue nombrada defensora no hay ninguno que acredite su especialidad en materia constitucional.

Carlos Coggiola (Neuquén Federal) recordó que él no había acompañado su pliego en ese momento. Señaló que si la invitaban no iba a ir, porque en el informe ella hablaba de la falta de planificación en política penitenciaria, y que eso era su responsabilidad ya que había tenido la cartera de Seguridad a su cargo, durante la gestión de Omar Gutiérrez.

Además hubo un cruce entre Bermúdez y Blanco: el primero lo acusó de «defender a los chorros». «No me vas a hacer arrugar ni a palos», le contestó.

Lepore se mostró satisfecho con los cambios y sostuvo que si la mayoría de los acusados no tienen formulación de cargos, ya no es responsabilidad de la Legislatura. «No podemos resolver el trabajo de otros poderes con una ley», sostuvo. El MPN también apoyó aunque Claudio Domínguez fue contundente: «yo me juego la cabeza que va a seguir igual».

Es la segunda vez desde que se sancionó el Código en 2014 que se reforma el articulado de la prisión preventiva.