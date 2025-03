María Emilia Soria en la apertura de sesiones de Roca: dirigió críticas a Nación y evitó confrontar a Provincia

El Concejo Deliberante de Roca abrió este miércoles su 36° período de sesiones ordinarias. En el discurso inaugural del año legislativo, la intendenta María Emilia Soria no escatimó en críticas hacia Nación por la paralización de la obra pública nacional. Resaltó la reactivación de proyectos con fondos propios y destacó la necesidad de coordinar acciones con la Provincia.

Las palabras de Soria se prolongaron por algo más de 40 minutos. La primer parte se centró en un marcado análisis del panorama político y económico nacional, así como el impacto del gobierno de Javier Milei en la ciudad.

«Eran obras muy necesarias, obras de gran magnitud que solo pueden realizarse con respaldo del gobierno nacional«, aseveró respecto a la parálisis de las obras asumidas por el Ejecutivo nacional que fueron detenidas por la falta de pago.

La jefa comunal precisó que durante 2024 algunos proyectos, los que se encontraban con mayor grado de avance, pudieron finalizarse con fondos municipales. En tanto, detalló que existe un saldo restante imposible de cubrir con el presupuesto de la comuna.

En ese sentido, dedicó un apartado especial a Vialidad Nacional por las inconclusas obras conexas, entre ellas, el mejoramiento y asfaltado del cruce de Damas Patricias y Ruta 22. «Desde el municipio queremos terminarla. Nos reunimos, propusimos alternativas, y nos pusimos a disposición para lo que los técnicos consideren más seguro para esa intersección«, comentó al destacar que el contrato aún no fue rescindido oficialmente por el organismo nacional, lo que imposibilita a la comuna a ejecutar medidas.

Crédito Alejandro Carnevale

Y seguidamente, demandó: «Quien debe dar una solución definitiva es el Gobierno nacional. Si van a seguir ignorando la ampliación de la Ruta 22, solicitamos al menos una solución para ese cruce«.

Soria aseveró que su gestión no se pondrá en una actitud «defensiva», pero que continuará con los reclamos pertinentes respecto a la seguridad vial. Sin embargo, confesó que las autoridades nacionales tienen una negativa a tratar el tema.

«Uno no baja los brazos, lo último que pierde es la esperanza. Me preocupan algunas declaraciones que desconocen la competencia por la traza de la Ruta 22. Veo que ni siquiera se discute el tema«, amplió ante la prensa.

Obras proyectas en Roca: la búsqueda de créditos

Desde la ciudad se anunció que se encuentran evaluando opciones de financiamiento para afrontar las obras proyectadas en el 2025, aunque la mayor parte de los gastos —según aclararon— serán solventados con fondos municipales.

«Seguimos siendo sumamente regurosos en la estructura del gasto. Por eso, evaluamos las opciones de crédito más conveniente«, expresó Soria.

Crédito Alejandro Carnevale

En ese sentido, el municipio prevé para este año avanzar con el asfaltado de 100 nuevas cuadras, el cerramiento del natatorio municipal de la zona norte, el paseo de calle Améria, la apertura de un nuevo cruce en el canalito, y la parquización del paseo del Canal Grande entre Rosario de Santa Fe y Damas Patricias.

María Emilia Soria permanece abierta al diálogo con Provincia

«Me parece que no es momento para discutir situaciones que no nos van a llevar a ningún lado que no sea resolver los problemas de nuestros vecinos«, señaló Soria ante la prensa al referirse sobre el actual vínculo con la Provincia.

La jefa comunal evitó realizar observaciones hacia los expuesto por el gobernador Alberto Weretilneck en la apertura de sesiones de la Legislatura, ceremonia en la cual estuvo ausente. Se mostró preocupada por algunos asuntos de competencia provincial, pero abierta al diálogo.

«Por supuesto que me preocupa y quiero ver mejoras en la situación hospitalaria de Roca y estoy segura que están haciendo sus máximos esfuerzos. Vamos a hacer lo que esté dentro de nuestro alcance para reclamar soluciones. Sabemos que no es un año fácil. La macroeconomía no la maneja ni la provincia ni los municipios«, subrayó.