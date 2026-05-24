Los candidatos a gobernador se mueven y preparan dos fuertes actos partidarios en Río Negro

La idea es la construcción. Con ese objetivo desandan sus días candidatos y precandidatos a la gobernación de Río Negro.

Aunque para las elecciones de gobernador falten al menos por normativa diez meses, nadie quiere dar ventaja.



En distintos ámbitos, María Emilia Soria, Alberto Weretilneck, Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello se mostraron y tejieron lazos esta semana para potenciar sus figuras y trabajar en los armados para 2027.



La 13º Jornada de Energía de Río Negro en Neuquén fue el escenario donde Weretilneck y Soria se mostraron, desde distintos lugares, ante referentes de la industria petrolera. La actividad hidrocarburífera se está transformando en el sector ecónomico más dinámico en la provincia, por ahora a través del transporte de petróleo y en el futuro también de gas para GNL. Pero también hay anuncios, como el que hizo Weretilneck en el centro de Convenciones Domuyo, por la iniciativa privada de la empresa Continental Resources para explorar el límite este de Vaca Muerta, al norte de Cinco Saltos.



El gobernador también hizo una potente arenga al final de su exposición con un mapa de los oleoductos y gasoductos que cruzarán la provincia desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina y la bonaerense. El futuro energético de Río Negro será un eje de la candidatura a la reelección, aún no explícita, de Weretilneck.



En el plano interno de Juntos Somos Río Negro, la nueva conducción del partido encabezada por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, tendrá justamente en esa ciudad su bautismo de fuego, con la renovación y la apuesta a jóvenes figuras como principal leitmotiv. Será el próximo sábado y se espera una demostración de fuerza del oficialismo provincial.



María Emilia Soria, por su parte, trabaja en un armado lo más amplio posible, pero tampoco descuida el frente interno.

Durante la semana que pasó, según indicaron fuentes cercanas a la intendenta, hubo intercambio de mensajes con el exsenador Martín Doñate, un referente partidario fuerte, y también con Silvia Horne. La definición clara de que será candidata calmó las aguas internas del PJ. El sentimiento de unidad de la campaña para las legislativas de 2025 se reforzará en un encuentro partidario en Choele Choel el próximo 6 de junio.



Entre Soria y Weretilneck está Pedro Pesatti. El vicegobernador, enemistado del titular del Ejecutivo provincial, tomó el proyecto de un ramal ferroviario entre San Antonio Este y Choele Choel como bandera en las últimas semanas. Rápidamente el PJ en la Legislatura adhirió a esa iniciativa metiendo una cuña en el oficialismo. Su figura es destacada desde el peronismo. Resta saber qué hará Juntos Somos Río Negro para darle o no contención de cara a las próximas elecciones.



La tercera pata de la disputa en las elecciones para la gobernación la componen los sectores que tienen referencia en el presidente Javier Milei.



Enzo Fullone, referente de la Libertad Avanza en Río Negro, volvió ayer de EE.UU. donde viajó invitado por Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), junto a entre otros, Rodrigo Buteler y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández. El imán de Vaca Muerta también está llegando a los referentes políticos de Río Negro.



Fullone busca generar músculo político con recorridas por la provincia cuando su actividad en el Senado se lo permite. El legislador libertario busca posicionarse de la mejor forma para los meses finales 2026, cuando desde Buenos Aires se definirá quién será el candidato a gobernador.



En el mismo sector, el diputado y exintendente de Cipolletti, Tortoriello comenzó a recorrer la provincia con más asiduidad en los últimos días. Entre él y Fullone estará el representante de Milei en la provincia, si se confluye en una alianza.

Ese sector también podría ser integradopor el PRO de Juan Martin, que enfrenta una sangría en la Legislatura que lo obligará a negociar con otros partidos.