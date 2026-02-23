Martín Menem defendió la reforma laboral y apuntó contra la oposición: «Son los artífices del fracaso»

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó con contundencia el proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

En un mensaje directo a los sectores que cuestionan la iniciativa, el legislador oficialista aseguró que quienes hoy critican las medidas son los mismos que gestionaron el estancamiento económico de las últimas décadas: “Los que nos critican la reforma laboral son los artífices del fracaso”, sentenció.

Durante una entrevista, Menem se mostró optimista respecto al trámite legislativo y vaticinó que la normativa incluso fortalecerá a las organizaciones gremiales por una vía indirecta: “Habrá más empleo formal y, por consecuencia, los sindicatos van a tener más afiliados”, afirmó el referente de La Libertad Avanza.

Un cambio de paradigma frente al estancamiento

Para el titular de la Cámara Baja, la estructura laboral vigente ha demostrado su obsolescencia ante una parálisis en la formalización de trabajadores que data de 2011. Menem calificó la propuesta como una «modernización necesaria» y destacó la estrategia oficialista de votar por capítulos para garantizar los puntos centrales: “Es la primera vez que se hace una reforma de esta magnitud”.

El legislador anticipó que la semana próxima el Senado validaría las modificaciones introducidas, permitiendo que el Gobierno promulgue la ley de inmediato. Asimismo, defendió la introducción del banco de horas, argumentando que otorgará mayor libertad al trabajador para administrar su tiempo y concentrar la carga horaria en menos días sin afectar la pauta mensual.

Flexibilidad y fin de la «protección política»

“El objetivo es que la relación entre empleador y empleado sea más libre”, afirmó Menem, quien además desestimó el impacto de las medidas de fuerza gremiales asegurando que la mayoría de la sociedad desea trabajar y acompaña el rumbo del Gobierno. También criticó duramente a las empresas que subsistieron gracias a aranceles elevados y subsidios, citando el caso de la industria de neumáticos como un ejemplo de protección que perjudicó a los consumidores.

Finalmente, el legislador vinculó el saneamiento de las cuentas públicas con una agenda futura que incluye la baja de impuestos, la reforma política y la integración comercial con el Mercosur, la Unión Europea y Estados Unidos. Para Menem, la modernización es la única herramienta para reactivar una economía que lleva más de trece años sin crecimiento real.