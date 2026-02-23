El Senado define su agenda: reforma laboral y baja de imputabilidad en el cierre de extraordinarias

La Cámara Alta se prepara para una semana de intensa actividad legislativa con el objetivo de agotar el temario de sesiones extraordinarias.

Con la reforma laboral como eje central, los senadores mantendrán dos jornadas clave de debate entre el jueves y el viernes, donde también se buscará dar luz verde a cambios estructurales en materia penal y acuerdos internacionales de gran peso político.

Un cronograma dividido por la normativa reglamentaria

La decisión de sesionar en dos días consecutivos responde a una limitación técnica: el Senado exige que, tras la firma de un dictamen, transcurran al menos siete días para su tratamiento, salvo una mayoría de dos tercios. Por ello, el oficialismo coordinó con los bloques dialoguistas para desdoblar la actividad y garantizar que la reforma laboral —que regresa con cambios de Diputados— pueda ser tratada el viernes 27 de febrero.

La agenda comenzará formalmente este miércoles con la sesión preparatoria. En este encuentro se prevé la ratificación de las autoridades del cuerpo, incluyendo la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional, aunque el escenario permanece abierto a directivas de último momento desde la Casa Rosada.

Baja de imputabilidad y pliegos diplomáticos

Para la jornada del jueves a las 11:00, el temario se centrará en el Régimen Penal Juvenil. El punto más controvertido es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; si bien el oficialismo confía en el respaldo aliado, persisten tensiones en sectores del radicalismo que podrían plantear objeciones en el recinto.

Ese mismo día se tratará el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El ex diputado libertario busca la validación de la Cámara para iniciar su gestión en un destino estratégico para las aspiraciones comerciales del Gobierno.

Viernes de definiciones: Reforma y Mercosur-UE

El cierre de la semana estará marcado por la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este último punto promete profundizar la fractura en los bloques de raíz peronista, especialmente en el espacio Convicción Federal, encabezado por Fernando Salino, cuyos integrantes mantienen una relación oscilante con el kirchnerismo duro.

Finalmente, no se descarta que el Senado avance en la designación de representantes para la AGN y una posible modificación a la Ley de Glaciares. De aprobarse este último cambio, el proyecto deberá retornar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva antes del inicio de las ordinarias en marzo.