Martín Menem se quejó del bloque de Miguel Pichetto, tras la caída de la sesión en Diputados: «Dolido»

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó este jueves contra el bloque de Miguel Ángel Pichetto, tras la falta de quorum para la sesión de ayer.

El libertario lamentó especialmente que desde Hacemos Coalición Federal «pusieron por encima otros intereses».

El oficialismo no pudo alcanzar ayer el número reglamentario de 129 legisladores porque el espacio de Pichetto, que es una de las bancadas aliadas, no dio quórum y frustró la sesión en la que se iban a tratar la reforma del Banco de Datos Genéticos de delitos vinculados a la integridad sexual y la prórroga del Programa de Entrega Voluntario de Armas.

De todos modos, la sesión iba a estar monopolizada por la discusión sobre la visita de seis diputados libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza, las elecciones en Venezuela y la decisión del Gobierno de otorgar 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la estructura de la SIDE.

Menem sostuvo en declaraciones radiales que «simplemente no hubo quorum» y dijo que «estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos el banco genético de datos». «Nos parecía que era el tema más importante del día, pero algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses«, agregó.

Además, detalló que «estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos el más importante y el que más hace mella, el del banco de datos genéticos». Señaló que «estaban las Madres del Dolor, entre ellas las madres de Lucila Yaconis, Ángeles Rawson, Lola Chomnalez» para presenciar la sanción de «un proyecto que había generado un acuerdo bastante amplio en toda la Cámara, habían venido desde muy lejos las mamás«.

Por último, dijo que espera que se pueda convocar a una sesión la semana próxima, ya que «las Madres del Dolor no pueden esperar porque es algo en lo que tienen un consenso absoluto».

«Yo quedé realmente dolido con el tema«, expresó.

Martín Menem sobre la foto de diputados libertarios con represores

También se refirió a la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza y opinó que «no lo hubiera hecho porque no comparto este tipo de actitudes», aunque aclaró que no puede «coartar las libertades de los diputados más allá de que puede ser atacable, a algunos les puede molestar, pero ratifico esto. No es la postura de la Casa Rosada«, concluyó.

