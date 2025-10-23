Martín Soria: “Veo una elección muy polarizada, no veo un escenario de tercios”

El diputado nacional y candidato a senador por Fuerza Patria en Río Negro, Martín Soria, analizó el panorama electoral a horas de la veda en una entrevista en RÍO NEGRO RADIO y evaluó que existe una nacionalización del debate y que no observa “una política de tercios” en la provincia.

Soria repasó la campaña electoral en la que dijo sentirse “cómodo” porque desde el peronismo se puede tomar “contacto directo con la gente” y los sectores afectados por medidas impulsadas por el gobierno nacional como los jubilados, el polo científico y tecnológico, las personas con discapacidad, entre otros.

Dijo que su trayectoria en el Congreso demuestran una “coherencia política” con sus orígenes peronistas y además afirmó: “Yo voté como hubiera votado cualquier vecino de Río Negro, y lo que tenemos que hacer el domingo es elegir a quien nos va a defender de verdad, después la charlatanería la dejamos para otro análisis”.

«Veo que hay una elección muy nacionalizada»

El dirigente remarcó que la discusión el domingo 26 de octubre está entre el modelo de país del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza y la propuesta de ponerle un freno de Fuerza Patria, en este análisis dejó afuera de la discusión en las urnas a Juntos Defendemos Río Negro al remarcar: “Veo que hay una elección nacionalizada, muy polarizada, en Río Negro no veo un escenario de tercios para nada”, afirmó.

Dijo que LLA “barrió del escenario” a la candidata a senadora Lorena Villaverde “por todo esto que fue saliendo de Villaverde” y en los últimos días focalizaron la estrategia en la figura del presidente Milei, al igual que en el resto del país.

En alusión a su contrincante libertaria, Soria recordó que surgieron versiones tiempo atrás de la “compra de candidaturas” cuando encabezó al lista de diputados del partido de Milei y dijo que ese procedimiento es propio “de las bandas narcos” por lo cual recordó que inició sus denuncias por la llamada “narco política” en el Gobierno “tres meses y medio antes de la campaña”, primero con los vínculos de José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y luego “fueron apareciendo vinculaciones de Fre Machado, su primo Ciccarelli, su pareja o amigovia Lorena Villaverde”.

Para Soria el gobernador tuvo un «acto de amateurismo»

También se refirió a que el gobernador Alberto Weretilneck “se subió al escenario con acusaciones, yo ni siquiera había hablado del gobernador”, al referirse a la vinculación pública que hizo el mandatario al exhibir una foto de años atrás en la que estaba Soria y miembros del clan Montecino, condenados por narcotráfico.

Para Soria esa denunció fue “un acto de amateurismo muy grande”, dijo que se trataba de una foto de campaña de 2017 o 2018 que incluso Weretilneck ya había exhibido anteriormente. “Me parece que metió la pata, la bronca de no estar conectando con el rionegrino le jugó una mala pasada”, afirmó y dijo que debería haber acudido a la Justicia su tenía dudas o pruebas al respecto.

Martín Soria pasó por RÍO NEGRO RADIO en el último día de campaña por la senaduría. Foto: Alejandro Carnevale.

Al referirse al gobernador, el diputado lo tildó de “impresentable” y dijo que no tiene ningún tipo de vínculo y lo responsabilizó de votaciones desfavorables a sectores vulnerables como jubilados, universidades, personas con discapacidad en el Congreso a través de los representantes de JSRN.

Remarcó que en las próximas elecciones no se pone en juego un proyecto provincial y acusó al mandatario y sus dirigentes de “vender humo verde” ante anuncios de grandes inversiones, repasando la mención a la planta nuclear durante la gestión de Mauricio Macri, la planta de hidrógeno verde que promovió la exgobernadora Arabela Carreras y la “súper planta de GNL de compresión de gas que quedó solo en el caño”.

“Todas las inversiones productivas son bienvenidas, pero no vendan tanto humo” ironizó el dirigente peronista que consideró que el oficialismo provincial “vende tantas cosas como que son la panacea, que nos va a modificar la vida y después no pasa nada o la realidad es muy distinta”. De inmediato aclaró: “No digo que las inversiones sean malas, no, al contrario que vengan muchas más inversiones, pero no prometan tanto y generen tanta expectativa”.

Consultado por el escenario nacional, Soria dijo “no veo que sea un presidente fuerte”, aludiendo a las exigencias de Estados Unidos, los pedidos de ayuda financiera y también puntualizó en tres funcionarios actuales en los que el mandatario deposita su confianza y que estuvieron en los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, comparando las crisis de esos gobiernos con la actualidad.