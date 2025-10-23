Alberto Weretilneck en RÍO NEGRO RADIO: «El pueblo definirá el futuro», expresó en la recta final hacia las elecciones

En una entrevista exclusiva con RADIO RÍO NEGRO, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, abordó la situación actual del país, los temas que generaron repercusión en la provincia y ofreció un panorama detallado sobre cómo se vive la intensa previa de las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de octubre.

El mandatario, Alberto Weretilneck, al ser consultado por las elecciones expresó su convicción de que los rionegrinos acudirán a votar priorizando los intereses de la provincia.

En este sentido, defendió su espacio político y criticó que en las discusiones de la Cámara de Diputados, las dos principales fuerzas que marcan la agenda nacional «nunca tuvieron en sus intereses» temas que beneficien directamente a los rionegrinos. Por este motivo, Weretilneck sostiene que, en los comicios del 26 de octubre, los electores de Río Negro dejarán de lado las cuestiones partidarias nacionales para enfocarse en la defensa de los intereses locales.

Respecto a la relación con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, resaltó que comparten un mismo pensamiento político en lo que refiere a los interés de sus propios ciudadanos. Es así que remarcó: «No hay diferencia de intereses entre los neuquinos y los rionegrinos», defendiendo así su postura ante el reciente acuerdo que sellaron para fortalecer la agenda norpatagónica en el Congreso.

La producción de la Provincia: «Tenemos varios ejes de desarrollo»

En cuanto a la producción económica de la Provincia, Weretilneck remarcó que Río Negro se consolida en base a varios ejes de desarrollo productivo fundamentales.

En este sentido hizo un punteo y señaló que por un lado está la minería ya es una realidad en la provincia. Pero también son una fuente fuerte de producción la agricultura y la ganadería que poseen tienen un peso vital: «Río Negro cuenta con 87 mil hectáreas de pasturas y anualmente se engordan 180 mil cabezas vacunas«.

A estos sectores tradicionales se suman los estratégicos como la explotación de GNL y el petróleo, incluyendo la expansión generada por la cercanía a Vaca Muerta. El gobernador sostuvo que estos múltiples frentes han llevado a que «Río Negro sea una de las tres provincias que creó empleo privado y no sufrió pérdidas».

En el caso de GNL y los gasoductos que se proyectan construir, Weretilneck indicó que el concepto de negociación de la Provincia va a ser el mismo que se aplicó con iniciativas anteriores.

Alberto Weretilneck sobre su relación con María Emilia Soria tras los dichos de Martín Soria

Entre los temas sobre los que dialogó, el mandatario respondió sobre la continuidad de la relación entre el gobierno provincial y la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, a raíz de las recientes denuncias presentadas por el diputado y primer candidato al Senado por Fuerza Patria, Martín Soria, sobre supuestos vínculos del gobierno con «Fred» Machado y Ciccarelli.

Alberto Weretilneck en RÍO NEGRO RADIO. Foto: Alejandro Carnevale

En este contexto, Alberto Weretilneck fue enfático al señalar que el quiebre se produjo exclusivamente con el legislador, y no con su hermana, la jefa comunal: «Ella no se involucró en eso, por lo cual mi relación institucional va a seguir siendo la misma que antes. No mezclaría los aspectos de lo que tienen que ver con lo que hace Martín y lo que hace María Emilia».

Además, remarcó la importancia de la gestión compartida con la ciudad: «Durante muchos años no hubo posibilidad de compartir una agenda que hoy se está compartiendo y para nosotros como Gobierno provincial, tener en Roca una agenda común con la municipalidad forma parte de nuestro pensamiento, así que seguramente cuando baje la espuma de la elección, volveremos a retomar el diálogo».

Expectativas sobre las elecciones del 26 de octubre: «Lo ideal es triunfar»

Weretilneck abordó los posibles resultados de los comicios del 26 de octubre, manifestando su confianza en que los rionegrinos «van a hacer un aporte enorme para nuestro triunfo», a pesar de que la provincia no cuenta con el mayor número de electores.

El gobernador subrayó que «el resultado ideal es triunfar para tener senadores y diputados» en el Congreso. En este sentido, recordó que el primero objetivo que tenían para la próxima jornada electoral es mantener los legisladores que tenían, pero ahora la intención es sumar más bancas.

Nota en desarrollo