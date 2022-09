Más audios del exministro Saín que erizan la piel: ordena espiar al dueño de un medio

Salen a la luz más audios con expresiones amenazantes y violentas del actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación y ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín. El escándalo no solo sacude a la política santafesina. Genera estupor en todo el país por el tenor de manifestaciones reñidas con la democracia y los derechos humanos, frente al silencio de Aníbal Fernández, que aún mantiene en su cargo a Saín.

Se conoció en las últimas horas la revelación de que el exministro ordenó espiar y armar “carpetazos” contra el principal accionista del diario El Litoral de Santa Fe. En los audios se lo escucha reclamar -en abril de 2020- elaborar y «perfilar» tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas, entre ellas a Nahuel Caputto, CEO de El Litoral.

Publica ese diario que Saín le dice a algún colaborador o funcionario que va a «ir perfilando» (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para «ir contra él».

Nahuel Caputto, CEO de El Litoral



En otro audio, dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Saín asegura que «a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto». Están claros los objetivos del entonces ministro Saín: «perfilar» expedientes, armar un «carpetazo.

Otros audios espeluznantes

Antes, se conoció la filtración de audios con graves expresiones de Saín: “Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel, detenerla, y ahí producir el escándalo”, expresa el exministro en relación a Ana Morel, una funcionaria proveniente del Ministerio de Economía de la provincia que luego pasó a cumplir funciones en la cartera de Seguridad.

El actual asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, critica en esos audios al Partido Progresista rosarino. “Qué maravilla, boludo, la mariconeada de todo el progresismo putarraco de Rosario porque dije que los iban a cagar a tiros. Me encanta, que el Guille (Cantero) los recontra cague a tiros”, expresó.

Se lo escucha al exministro de Seguridad santafesino relatar cómo concretó un posible caso de abuso autoridad contra una persona que paseaba un perro en la calle, durante la cuarentena de Covid-19. “Salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo; la vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”, aseguró Marcelo Saín en esa charla grabada.



En relación al fiscal Carlos Arietti, uno de los audios hace referencia a la causa del funcionario judicial. “Hay una denuncia de Arietti por espionaje ilegal, yo no tengo problema con eso. ¿Pero esto cómo va a terminar? Con violencia, porque a mí me gusta a los hijos de puta, cagarlos a trompadas u otra cosa”, expresó Saín.

En febrero del 2022, los fiscales Hernández y Jiménez, que investigan el presunto espionaje ilegal, aseguraron que durante la gestión de Saín se confeccionaron por lo menos 661 perfiles de personas.

Saín asegura que es víctima de un “lawfare a la santafesina” y de una “guerra mediática” que tiene como cómplices a los fiscales porque filtraron a las querellas audios que estaban en celulares de ex funcionarios de su gestión y deberían mantenerse en la esfera privada.

A partir del contenido de los mensajes de audio que tomaron estado público, legisladores de la oposición al gobierno de Omar Perotti (PJ) pedirán que el secretario de Justicia comparezca ante la Cámara y que se abra un sumario para investigar si la policía cometió vejaciones a ciudadanos durante la cuarentena.