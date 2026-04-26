Radiografía del caso Manuel Adorni: la lista de bienes y deudas que la Justicia puso bajo la lupa

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entró en una fase de contrastes contables. El fiscal Gerardo Pollicita detectó que el nivel de vida y las adquisiciones del funcionario no coinciden con sus ingresos declarados ni con su capacidad de ahorro previa.

El punto de partida de la sospecha judicial es matemático. Al cierre de 2024, Adorni declaró tener un total de 48.720 de dólares (entre efectivo y cuentas). Sin embargo, apenas iniciado el 2025, realizó tres movimientos que pulverizaron ese monto: U$S 14.674 por el viaje familiar en Aruba, U$S 30.000 por el adelanto del departamento de Caballito y U$S 30.000 por la cancelación parcial de una hipoteca.

Estos tres gastos suman 74.674 de dólares. Esto significa que Adorni gastó 25.954 de dólares más de lo que dijo tener ahorrado, sin contar sus gastos corrientes ni el mantenimiento de sus otras propiedades, según lo publicado por La Nación.

Hipotecas «no bancarias»: el misterio de las prestamistas de Manuel Adorni

La Justicia pone el foco en la matriz de financiamiento del matrimonio Adorni-Angeletti. Ninguna de sus deudas actuales pasó por un banco. En total, deben U$S 335.000 a particulares con perfiles que los investigadores califican como «inusuales»:

Deuda 1: U$S 100.000 prestados por una policía retirada y su hija.

U$S 100.000 prestados por una policía retirada y su hija. Deuda 2: U$S 200.000 financiados por una jubilada y una afiliada al PAMI por el piso en Caballito.

U$S 200.000 financiados por una jubilada y una afiliada al PAMI por el piso en Caballito. Deuda 3: U$S 65.000 «de palabra» y no documentados con su amigo Pablo Feijoo por refacciones de lujo.

La figura de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, se volvió clave tras detectarse que Adorni omitió presentar su declaración jurada al inicio de la causa. Angeletti, dedicada al coaching ontológico, figura como titular de la casa en el country Indio Cuá y otra propiedad en Morón.

A esto se suma un patrón de consumo suntuario en viajes que la fiscalía intenta rastrear:

Punta del Este: un vuelo en jet privado que costó U$S 4.830 de ida y U$S 3.000 de vuelta.

un vuelo en jet privado que costó U$S 4.830 de ida y U$S 3.000 de vuelta. Nueva York: un pasaje de regreso por U$S 5.154 tras participar de la comitiva oficial.

Con el secreto fiscal levantado, el juez Ariel Lijo analiza ahora los consumos en tarjetas de crédito del Banco Galicia, que en meses pico superaron los 10 millones de pesos para Adorni y los 15 millones para su esposa. El interrogante es cómo una familia con dos hijos menores y seis inmuebles a cargo (entre CABA, La Plata, Morón y Exaltación de la Cruz) puede sostener ese ritmo con un salario que, hasta hace poco, equivalía a unos U$S 2.400 mensuales.

Con información de La Nación.