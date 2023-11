Massa viaja a Mendoza y también irá a otras provincias, rumbo al balotaje contra Milei

Después de haber estado el fin de semana en Tucumán, Sergio Massa visitará este miércoles Mendoza como parte del camino a transitar hasta el balotaje del 19 de noviembre. El candidato presidencial de Unión por la Patria tiene el desafío de engordar los números de la primera vuelta y se estima que necesita sumar unos 3,5 millones de votos para alcanzar el 51% ganador.

En el comando de campaña de UP creen necesario reforzar algunos distritos del interior donde temen que impacte el acuerdo Milei-Macri. Mendoza es uno de ellos. Seguirán Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Massa visitará el departamento de Maipú, gobernado por el intendente peronista Matías Stevanato. Antes de las elecciones, estuvo en San Rafael, también gobernado por el PJ.

En Mendoza, Massa mejoró en casi 100 mil votos la cantidad reunida por UP en las PASO. Aún así quedó tercero, casi duplicado en votos por Milei, el primero. En esta provincia se verá cuánto pesa Luis Petri, el radical que acompañó a Patricia Bullrich en la fórmula de JxC y que ya se pronunció a favor de Milei. El gobernador electo y también radical, Alfredo Cornejo, por ahora se mantiene orgánico al pronunciamiento de neutralidad del partido.

Los gobernadores con los que ratificó alianzas

El domingo en Tucumán, Massa refrendó su alianza con Juan Manzur, el jefe de campaña para el Norte Grande. Osvaldo Jaldo asumió la gobernación y sus pares Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora viajaron a San Miguel como parte del apoyo federal al candidato de UP. El jueves pasado, Massa tuvo ya su foto con 18 mandatarios provinciales (muchos de ellos, es cierto, salientes y derrotados en sus distritos).

Al mapa del interior se sumó Juntos por Río Negro, el partido provincial de Arabela Carreras, la gobernadora saliente y el electo Alberto Weretilneck. “Vemos en las ideas de Massa un modelo de país posible. A 40 años de democracia, entendemos que tenemos muchísimos problemas por resolver, pero eso no significa que debamos detonar el país”, dijo la Carreras.

El candidato presidencial recibió hace poco el apoyo de la peronista cordobesa, Natalia de la Sota, y del peronista bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez. Integrantes del interbloque Federal, ambos vienen de apoyar a Juan Schiaretti en la primera vuelta. “No voy a ser parte de Unión por la Patria, ni del Frente Renovador, lo estoy diciendo desde el lugar desde donde siempre estuve. Desde ese lugar apoyo a Sergio Massa porque creo que la otra opción es muy riesgosa para nosotros”, explicó De la Sota.

El camino de Massa hacia el balotaje incluyó una cena el lunes precisamente con dirigentes radicales alineados con el excandidato a jefe de gobierno porteño, Leandro Santoro. “… Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín”, se cantó en el restaurante Lalín, cercano al Congreso. En la cena se recordó que Massa fundó el Frente Renovador con muchos dirigentes radicales, como Cecilia Moreau o el fallecido Mario Meoni. Estuvieron Leopoldo Moreau (excandidato presidencial por la UCR en 2003); el vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Gustavo López; el secretario general del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo; y el ex senador Eugenio “Nito” Artaza.

La UCR oficial rechazó el apoyo a UP. “El radicalismo institucionalmente ha decidido no apoyar a ninguno de los candidatos en el balotaje. Expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR y forman parte del kirchnerismo hoy usan la simbología radical para confundir a la sociedad”, criticó el electo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El bloque de diputados nacionales radicales también impugnó la cena.