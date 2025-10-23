Master Plan en Allen: construirán la red de agua en los loteos «36 cuotas» del Imuvi

El municipio de Allen anunció el inicio de una obra de infraestructura destinada a los loteos sociales que pertenece Instituto Municipal de Urbanismo y Viviendas (Imuvi). En esta etapa, el proyecto se enfoca en los loteos conocidos como “36 cuotas”, que forman parte de un Master Plan de acceso a la tierra para familias de la ciudad.

La municipalidad a través de cartelería anunció que construirán la red de agua potable para el loteo asociación 36 cuotas. La obra tendrá un presupuesto de 69 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado en 90 días. La empresa adjudicataria es RN Grupo Constructora S.A.S, que estará a cargo de los trabajos.

La intervención forma parte de un conjunto de acciones orientadas a dotar de servicios básicos a los terrenos adjudicados, según detallaron desde el municipio.

Foto: Gentileza.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director del Instituto Municipal de Urbanismo y Viviendas (Imuvi), Matías Sanhueza afirmó que además de la construcción de la red de agua también proyectan comenzar las conexiones de gas y luz.

«Los convenios de la asociación «36 cuotas» no terminan en el mismo mes, el primero que termina ahora es Fortaleza y Esperanza, después Sindicato de Luz y Fuerza, continúa Camioneros y Sindicato de las Frutas», detalló Sanhueza.

En relación a los loteos conocidos como «24 cuotas», el director del Imuvi señaló que los terrenos ya fueron entregados y «ya cuentan con todos los servicios».

El Master Plan de Allen

El Master Plan es uno de los proyectos que inició durante la gestión de la exintendenta Liliana Martín, en 2022 tuvo un avance con la firma del Convenio Urbanístico entre los directivos de Expofrut SA y la ex jefa comunal. A partir de esta iniciativa se proyectó el crecimiento de la ciudad hacia el norte bajo un esquema de acceso que prioriza a los sectores vulnerados y/o sin posibilidades de acceder a la tierra aun cuando están dentro del circuito formal de trabajo.

Los Convenios Urbanísticos son instrumentos de articulación entre el Municipio y entidades privadas para llevar adelante proyectos o intervenciones en el ámbito urbano. Su objetivo es promover acciones que resulten favorables para ambas partes.

En diálogo con este medio, Martín sostuvo que “el Masterplan es acceso a tierras. No es una expropiación. No son años de juicio. No es una usurpación. Es un plan económicamente sustentable que no afecta las arcas municipales. Y resuelve la necesidad del techo propio para muchas, muchísimas familias de la ciudad. Tanto familias que están en situación de vulnerabilidad como aquellos que tienen dificultades económicas o financieras de acceso a la tierra”.