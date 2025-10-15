Se levanta el paro municipal en Allen: Román y los gremios llegaron a un acuerdo salarial

El paro por tiempo indeterminado inicio el 8 de septiembre luego de no llegar a ningún acuerdo en la conciliación obligatoria. (Foto: Juan Thomes)

Luego de casi 100 días de un conflicto que inició el 7 de julio por reclamos de mejoras laborales y salariales, este miércoles el intendente de Allen, Marcelo Román, y los gremios ATE, Soyem y UPCN lograron un acuerdo salarial que puso fin al paro municipal.

Según el documento que fue firmado por ambas partes en la delegación de la secretaria de Trabajo de Allen, se acordó un incremento acumulativo del 8,36% que se aplicará de manera escalonada.

La propuesta prevé un aumento del 0,7% correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, lo que genera un acumulado del 2,1% para ese trimestre, que será abonado por planilla complementaria entre el 27 y el 30 de octubre. Además, se aplicará un incremento del 2% en los haberes de noviembre, otro 2% en diciembre y un último 2% en enero.

También se definió que el anticipo de los haberes de octubre se abonará el día 17 de este mes para los empleados que cobran a través del Banco Nación, mientras que quienes perciben sus sueldos por el Banco Patagonia lo harán el 18 por la mañana.

El acuerdo establece que los incrementos salariales alcanzarán únicamente a los trabajadores de planta permanente y a los contratados hasta la categoría 15 inclusive.

Otro de los puntos acordados fue la no aplicación de descuentos por los días de paro, lo que se formalizará mediante la anulación de las dos resoluciones antes mencionadas, una de las cuales había sido publicada en el Boletín Oficial el 3 de octubre.

El Ejecutivo municipal también se comprometió a no adoptar medidas disciplinarias ni sanciones de ningún tipo contra los empleados que participaron del reclamo salarial en sus distintas formas.

Sebastián Betanzo, delegado de ATE Allen, afirmó que «el empleado municipal de Allen logró visibilizar muchísimas irregularidades a lo largo de todo el proceso y que esperamos cada una de ellas no sea olvidada», además destacó que se seguirá trabajando desde los sindicatos para que se mejoren las condiciones laborales.

Por su parte, María Ester Vázquez, referente de Soyem Allen agradeció a sus compañeros y afirmó que «seguiremos luchando por el pago a los sindicatos porque a nosotros nos siguen descontando, ellos no pagan hacen 6 meses, y por los compañeros que todavía no cobran el aguinaldo». Además, recordó que en el corralón municipal el corralón y en las guarderías, «no hay insumos para trabajar».