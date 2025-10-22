Regina y Allen tendrán nuevos polideportivos financiados con el bono VMOS: ¿dónde se construirán?

El Gobierno de Río Negro definió los lugares donde se construirán los dos nuevos polideportivos que serán financiados con fondos del Bono VMOS. En articulación con las comunidades de Regina y Allen, se realizaron los relevamientos técnicos que permitirán avanzar con obras que forman parte de una estrategia provincial para ampliar y modernizar la infraestructura deportiva en toda la región.

Con una inversión que supera los 13.000 millones de pesos, los proyectos serán financiados a través del Bono VMOS, un acuerdo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Sur.

En Regina, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el intendente Luis Albrieu encabezaron la recorrida por el terreno donde se construirá el nuevo polideportivo. El edificio tendrá 1.700 metros cuadrados de superficie cubierta y demandará una inversión provincial estimada en 6.500 millones de pesos.

El intendente destacó que hace 30 años que no se realizaba una obra de estas características en la ciudad. Además, indicó que el polideportivo estará ubicado en el oeste, sobre calles Yaganes y Onas, «en la manzana del pulmón ecológico que no está parquizada, y brindará un servicio muy importante a toda la comunidad de los barrios de la zona.”

Por su parte, Echarren señaló que “ya se iniciaron las tareas de relevamiento y el objetivo es poder licitar la obra a comienzos del próximo año. Se trata de un proyecto de gran envergadura que será clave para el desarrollo local”.

La agenda de trabajo continuó en Allen, donde el ministro, junto a equipos técnicos del Ministerio y la legisladora provincial Lorena Matzen, visitaron el predio donde se construirá el nuevo polideportivo. Este proyecto también contempla 1.700 metros cuadrados de superficie cubierta y una inversión provincial de 6.500 millones de pesos, bajo el mismo esquema de financiamiento del Bono VMOS.

El edificio se ubicará en la zona de Isla 16, a orillas del río Negro y cerca del sector conocido como Costa Oeste, un área de fuerte presencia rural y ribereña. Será un espacio deportivo para las escuelas rurales y también un punto de encuentro para actividades comunitarias, recreativas y formativas.

El diseño de ambos polideportivos prevé la construcción de un gimnasio cubierto con áreas de apoyo, pensado como un espacio versátil para el desarrollo de múltiples disciplinas. Según el Gobierno de Río Negro, estas obras se enmarcan en una estrategia integral para fortalecer la infraestructura social y deportiva, promover el empleo local y mejorar la calidad de vida en las comunidades del Alto Valle.