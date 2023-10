Mauricio Macri: “Antonia me dijo ‘papá, tenes que apoyar a Milei’. Si ella me lo dice, es palabra sagrada»

El expresidente Mauricio Macri y referente del PRO rompió el silencio tras el resultado electoral del domingo que provocó la crisis en Juntos por el Cambio. Durante la entrevista radial en la que confirmó su apoyo»incondcional» a Javier Milei reveló qué repercusión tuvo la decisión en su familia.

“Anoche, para mi sorpresa que volvió del sur, Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa, tenés que apoyarlo a (Javier) Milei’. Si Antonia me dice eso, es palabra sagrada”, fueron las palabras de Mauricio Macri sobre su relación con su hija de cara al balotaje.

El expresidente asintió cuando el conductor de la entrevista radial aclaró que la niña aún no está en edad de emitir el voto pero dijo que «si votara, votaría a Milei». “Ella realmente siente que quiere un cambio y los cambios traen incertidumbre, sin dudas”, agregó.

“La certeza es que estamos en un tobogán que va para abajo. Entonces en algún momento saltamos del tobogán. Por ahi te da miedo saltar del tobogán, pero el tobogán te lleva. Es como si vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón. Entonces te tirás del auto ¿Y vas a sobrevivir?”, agregó.

El expresidente Mauricio Macri afirmó hoy que en las elecciones del domingo pasado «los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei», candidato presidencial de La Libertad Avanza, y consideró que «es el único camino que tiene la Argentina hoy», al expresar su apoyo al dirigente libertario, de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo.

En tanto, acusó a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber estado «transando a escondidas» con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.