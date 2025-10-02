Mauricio Macri con Javier Milei: cautela en el PRO ante versiones sobre incorporaciones al Gabinete

El expresidente Mauricio Macri se reunió el pasado domingo con candidatos del PRO en la sede del partido en San Telmo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la reconfiguración del Gabinete nacional tras las elecciones legislativas. Varios miembros del equipo de Javier Milei, como Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), dejarán sus cargos en diciembre para asumir sus bancas, mientras otros cambios se esperan para ajustar el rumbo del gobierno.

En este marco, el encuentro entre el Presidente y Macri reavivó los rumores sobre la posibilidad de que el PRO sume dirigentes propios, como Guillermo Montenegro o Diego Santilli, a la estructura libertaria. El intendente de Mar del Plata, electo senador provincial en los comicios del 7S, y el diputado nacional fueron dos de los principales promotores de la alianza entre ambos espacios en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, y más allá del primer intento para descongelar la relación entre Milei y Macri, en el partido amarillo hay cautela y reserva sobre los próximos movimientos políticos. «No sabemos de dónde salió que pedimos reforzar el gabinete, pero no salió de nosotros», señalaron a Infobae desde el entorno del expresidente.

En sintonía, un dirigente del PRO que trabaja en el comando de campaña bonaerense del frente LLA, paralizada en los últimos días por las acusaciones contra José Luis Espert, señaló: «No hay nada de nada, no hubo llamado, conversación y nadie nos dijo nada». La situación del primer candidato a diputados es compleja, y la propia Bullrich le exigió que «vuelva a los medios y conteste claro» sobre su vínculo con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico.

De apoyo electoral a cargos estratégicos

Este mismo escenario de colaboración mutua entre el PRO y LLA tuvo lugar cuando el partido amarillo garantizó apoyo político al líder libertario antes del balotaje presidencial ante Sergio Massa. Hace un año, Milei nombró como secretaría de Energía a María Tettamanti, una técnica estrechamente ligada al expresidente.

Más acá en el tiempo, en agosto de este año, designó por decreto a Carlos María Frugoni al frente de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, el organismo que reemplazó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Frugoni, un arquitecto especializado en la gestión y ejecución de obras públicas y de infraestructura vial, fue presidente de AUSA durante la gestión de presidencial de Mauricio Macri. Entre otros proyectos, participó de la construcción del Paseo del Bajo, los Viaductos de trenes de las líneas Mitre y San Martín, pasos bajo nivel y la implementación del sistema de peaje Free Flow.

No hay fecha para una nueva cumbre entre Milei y Macri. Por lo pronto, el gobierno nacional avanzó en las últimas horas con un gesto simbólico que esperaban tanto el exmandatario como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: reactivar la gestión administrativa para que el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, avale los dos créditos que la ciudad de Buenos Aires acordó con la CAF por un monto de 370 millones de dólares.

Mauricio Macri: «El mundo ya no gira en torno a un solo centro de poder»

Por otro lado, y tras la reunión en Olivos, el expresidente también hizo un pronunciamiento con recomendaciones en materia de política exterior. Lo hizo a través de la publicación del informe mensual de la Fundación Pensar, donde planteó que la Argentina «debe construir una relación estratégica con los países del golfo».

«El mundo ya no gira en torno a un solo centro de poder. Vivimos en un escenario internacional donde múltiples actores, públicos como privados, son nodos de poder político y gravitación económica. Emergen nuevas regiones y polos de influencia. Apostar a un único socio sería limitarnos en nuestro horizonte de oportunidades. Oportunidades que, además, muchos otros países ya están capitalizando. Estar demasiado focalizados en un puñado muy reducido de alianzas internacionales es en detrimento de nuestro interés nacional. Y en este contexto, ampliar la mirada hacia regiones no tradicionales es fundamental», señaló Macri en el documento.

Durante su mandato, entre 2015 y 2019, Macri mantuvo vínculos personales con líderes del Golfo. En 2016, el Emir de Qatar visitó Buenos Aires para “dinamizar la relación bilateral”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos arribó al país para firmar acuerdos comerciales y energéticos. Como contrapartida, la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti encabezó una gira por Arabia Saudita, EAU y Qatar.

En 2018, en el marco de la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Macri recibió al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman. La semana pasada, en la embajada de Arabia Saudita, se registró la foto entre el expresidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antesala del reencuentro con Milei.