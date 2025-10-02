El FMI le pidió el Gobierno de Javier Milei que genere «amplio apoyo político» para hacer las reformas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno de Javier Milei que genere un acuerdo político para poder avanzar con las reformas y además enfatizó en la «reconstrucción de reservas». Así lo expresó este jueves la vocera del organismo, Julie Kozack.

El FMI pidió generar un «amplio apoyo político» y habló del «ancla fiscal»

“Con respecto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza», sostuvo Julie Kozack en una conferencia de prensa en Washington.

Y agregó: “Creemos que la fortaleza, la confianza y el sostenimiento del enorme progreso en la reducción de la inflación seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”.

No es la primera vez que el FMI insiste en ese punto. De hecho, el gobierno argentino no alcanzó la meta de reservas en la primera revisión que se hizo del plan.

La vocera por otro lado se refirió a las negociaciones que mantiene Argentina con el Tesoro de los Estados Unidos. «Quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado. También agradecemos el apoyo anunciado por los socios de Argentina, como Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos trabajando estrechamente con todos estos socios para apoyar conjuntamente a Argentina», sostuvo Kozack, según señaló Infobae.

Salvataje de los Estados Unidos: «Una línea de swap”, aclaró Scott Bessent

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró este jueves que la asistencia financiera a la Argentina no es una inyección directa de dinero sino que se trata de “una línea de swap”.

Además reiteró el respaldó al gobierno de Javier Milei e insistió en que el departamento «está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” en pos de contribuir a la estabilización de la economía argentina.

Y agregó que en los próximos días mantendrá una reunión en Washington con el equipo económico que encabeza Luis Caputo “para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.