 Javier Milei lanzará hoy el proyecto de reforma del Código Penal junto a ministros y magistrados

El Gobierno de Javier Milei encabezará este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal. Según informaron desde el Ejecutivo nacional en el acto también estarán el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Milei presentará la reforma del Código Penal: ampliaron su articulado

«El Código Penal argentino es el cuerpo normativo en donde se determinan cuáles son las conductas disvaliosas o delitos. El actual Código data de 1921 y recibió más de 900 modificaciones que provocaron una pérdida de sistematicidad«, informaron desde Casa Rosada.

Señalaron que se unificará en un único cuerpo normativo todas las disposiciones del Código vigente y más de mil leyes especiales. Se ampliará su articulado de 316 a 920 artículos. La presentación que encabezará el presidente será hoy a las 18.

Al referirse ala reforma, el ministro Mariano Cúneo Libarona anticipó en julio que el Poder Ejecutivo propondrá la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en el nuevo proyecto de Código Penal.

«Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales», sostuvo en su cuenta de X.

Según explicó Infobae, para su elaboración se constituyó una mesa de especialistas jurídicos conformada por el abogado Jorge Boumpadre (en calidad de presidente), y el juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, como vicepresidente primero. Completaron la conformación la jueza María Eugenia Capuchetti (vicepresidenta segunda del Proyecto) y participaron los magistrados Ricardo Ángel Basílico y Julio Báez; las abogadas Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena; el abogado Horacio Romero Villanueva y los juristas Fernando Soto y Carlos Manfroni.

El sitio mencionó que en materia sexual la reforma incrementa las consecuencias punitivas por cometer “grooming”, difusión de material de abuso infantil o trata de personas. También incorpora nuevas figuras delictuales como el “stealthing” (retiro del preservativo sin consentimiento), el acoso en ámbitos laborales y educativos y la «pornovenganza“.

Según marcaron medios de Buenos Aires, los ejes centrales de la reforma se orientaron a fortalecer el resguardo jurídico de la vida, la libertad y la propiedad. Además, incrementar los castigos en delitos cometidos contra menores, mayores de 65 años y personas vulnerables. Otro punto que se indicó es que el nuevo marco jurídico busca dar un rol preponderante a las víctimas durante la ventilación de las actuaciones.

El Senado aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal

Semanas atrás, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica el Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales. Ahora la iniciativa se debate en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

Una de las principales impulsoras del proyecto en la Cámara Alta fue la senadora Victoria Huala. La propuesta fue respaldada por los distintos bloques políticos, lo que permitió avanzar sin mayores objeciones.

El proyecto busca agravar las condenas en situaciones que involucran factores como el consumo de alcohol o drogas, el exceso de velocidad o la fuga del lugar del hecho.