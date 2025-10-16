Mauricio Macri rompió el silencio: llamó a Javier Milei a construir una “nueva mayoría” que exceda al PRO

El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio este jueves y llamó al gobierno de Javier Milei al diálogo para construir una “nueva mayoría” después de las elecciones del 26 de octubre, porque “el apoyo del PRO, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”. A su vez, dio un guiño al oficialismo al sugerir que el Presupuesto 2026 debe votarse con la nueva conformación del Congreso, que será más favorable a La Libertad Avanza.

Macri levantó el perfil en un mensaje en redes sociales, donde destacó logros económicos de esta gestión pero a la vez marcó los desafíos para los dos años que se vienen. “Necesitamos que después del 26 el Gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, sostuvo el exmandatario, y propuso “aceptar una oposición constructiva” para encarar las reformas de fondo.

“Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”, arrancó.

No obstante, el presidente del PRO advirtió que “ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

“Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión”, sostuvo el expresidente en X.

Qué dijo Macri sobre el Presupuesto 2026

Macri señaló que hay que “plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos” y puso como prioridad el Presupuesto 2026, que está en pleno debate en la Cámara de Diputados. En ese sentido, sugirió entrelíneas que la ley debe ser sancionada con la próxima conformación parlamentaria, al contrario de lo que pretende la oposición, que es completar el trámite durante el período ordinario.

“Necesitamos promulgar un Presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, enfatizó el titular del PRO, y agregó: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”.

Finalmente, explicó: “El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”.

“Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”, concluyó Macri en su publicación.