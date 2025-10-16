Elecciones 2025: los afiches de La Libertad Avanza se ajustarán tras la renuncia de José Luis Espert

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los afiches de candidatos para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires sean reimpresos, incorporando la foto de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes de la lista de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert.

La decisión revoca lo resuelto por la Junta Nacional Electoral bonaerense, que había rechazado el pedido del Gobierno para actualizar los carteles. La Junta argumentó que no había tiempo suficiente para la reimpresión y que los afiches podían colocarse sin cambios en las mesas de votación, informó Infobae.

El tribunal explicó que, a diferencia de las boletas de votación, los afiches tienen un carácter informativo y pueden distribuirse incluso por un circuito paralelo al del material esencial de las mesas, como urnas y talonarios de Boletas Únicas de Papel (BUP), sin retrasar el proceso electoral.

Garantizar un voto informado y sin confusiones, el foco del fallo sobre la reimpresión de afiches

«La ciudadanía debe ser el centro de atención de quienes administran los asuntos públicos», enfatizó la Cámara. «Las reglas electorales deben garantizar un ejercicio claro de la voluntad del elector, con información simple y entendible que refleje la oferta electoral vigente al momento de los comicios».

Así, aunque las boletas de votación seguirán incluyendo la foto y el nombre de Espert y de Karen Reichardt —ya que no hay tiempo para reimprimir más de 14 millones de BUP—, los votantes encontrarán en los afiches los nombres y el orden de candidaturas autorizado por la Justicia.