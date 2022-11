Mauricio Macri y su polémica frase por los favoritos del Mundial: «Alemania es una raza superior»

El ex presidente Mauricio Macri fue el autor de una polémica frase este lunes por la noche en una entrevista televisiva al decir que “Alemania es una raza superior”, mientras analizaba a los candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022.

“En Brasil, Neymar está mucho mejor porque antes era una especie de traba para el equipo. Portugal tiene muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón. Y a Alemania nunca se la puede descartar, es una raza superior que siempre juega hasta el final”, expresó Macri en TN.

Y siguió: “Entre los cinco candidatos, hoy la pongo a Argentina. Tenemos un gran arquero, una defensa sólida y un mediocampo combativo. Messi está en tal vez su último Mundial y está muy enchufado”.

“Tenemos un buen goleador como Lautaro Martínez que está derecho y Di María que está en su mejor momento. Siempre fue muy talentoso, pero ahora está muy maduro y tiene más seguridad en sí mismo”, analizó el referente del PRO.

«Raza superior»:

La frase del expresidente, aun dicha en broma, sería ilegal incluso en la propia Alemania, donde existen duras sanciones contra cualquier persona que exprese su celebración al nazismo. El slogan de la «raza superior» fue unos de los favoritos de Adolf Hitler para justificar el genocidio de millones de judíos.

La afirmación desató una tormenta de reacciones en las redes sociales, que rápidamente compararon al expresidente con Micky Vainilla, el personaje de Diego Capusotto.

Otras definiciones políticas de Mauricio Macri

– Perón: “Necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El general decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”.

«Si (Perón) resucitase hoy, se afiliaría a Juntos por el Cambio porque es el que defiende a los que trabajan”.

– Elecciones 2023: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

– Mafias: “Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”. Criticó al gobierno por «defender a los que no trabajan».

– La situación económica: “Lo único que hizo Massa hasta ahora es patear la pelota para adelante” y apuntó: “Van rumbo a dejar una bomba peor que la que recibimos en 2015″.

– Juntos por el Cambio: Estamos «trabajando con más profundidad que antes para volver al Gobierno” y no dudó en afirmar que “un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser mucho mejor porque capitalizamos la experiencia anterior”.

– Luis Juez y el rol de la democracia: “En el 83 teníamos 6% de pobreza, hoy llegamos al 50. Requiere una gran autocrítica. Luis Juez no reivindicó la dictadura en ningún momento”.