Máximo Kirchner saludó a Cristina Kirchner por su cumpleaños con críticas a la Justicia y la reforma laboral

Máximo Kirchner saludó a su madre Cristina Kirchner en su cumpleaños con un contundente mensaje en las redes. El diputado nacional afirmó que la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta responde a “la sed de revancha de los cómplices de la dictadura” y vinculó la situación con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El dirigente, líder de La Cámpora, sostuvo que mientras su madre está detenida en su domicilio, “el poder real y la mafia judicial se garantizan a sí mismos impunidad y negocios”.

Prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y críticas al poder judicial

Máximo Kirchner sostuvo que su madre cumple la medida con “restricciones injustas”, mientras la Justicia “les permite a torturadores, apropiadores de bebés, asesinos, endeudadores y ladrones hacer fiestas en sus casas con Palito Ortega en vivo”.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

Dirigiéndose a la ex presidenta, afirmó: “gran parte de nuestro pueblo sabe, que no sin errores, los defendiste sin excusas”. Luego agregó: “A los que festejan la tobillera, cumplo en decirles que se les ve el collar de domesticados y la correa. Una correa cada vez más corta”.

Reforma laboral y mensaje político en redes sociales

El legislador también vinculó el mensaje con el debate previsto en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral. Definió la iniciativa como “una ley que sólo le da más poder a quien ya lo tiene, y empuja al desamparo a millones de argentinos y argentinas”.

En otro tramo del posteo, indicó: “La sed de revancha de los cómplices de la dictadura no impedirá que argentinos y argentinas de a pie se acerquen a dejarle un saludo”, y concluyó: “No me sale decirte feliz cumpleaños. Pero puedo afirmar que más temprano que tarde, lo imposible será inevitable”.

El mensaje fue acompañado por imágenes de Cristina Kirchner durante un acto en 2017 en el estadio de Racing de Avellaneda. En la publicación, Máximo Kirchner señaló que a su madre “le duele ver cómo se marcha a un régimen económico que antes de colapsar hará un daño enorme, sin poder caminar junto a su pueblo por las calles de nuestro país”.