Menem confirmó la fecha en la que Manuel Adorni dará su informe ante el Congreso: "Va a ser picante"

Manuel Adorni sigue en el ojo de las críticas debido a las dudas que surgieron por su patrimonio y por la cual hay una investigación en marcha, aún así el sostiene que todo está en regla y para sostener su postura, continuó con las actividades oficiales que deber hacer como jefe de Gabinete de Javier Milei.

En este sentido, él mismo adelantó que este mes se presentaría ante el Congreso para brindar su informe, pero recién esta semana se confirmó la fecha y lo hizo el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: «Va a ser picante», aseguró.

Manuel Adorni asiste al Congreso para el informe anual del Gobierno

Menem anunció que la presentación del informe del jefe de Gabinete será el próximo 29 de abril y advirtió: «Compren pochoclos, va a ser picante».

El anuncio lo realizó en un encuentro que tuvo el lunes en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También preció que la presentación de Adorni iniciará por la mañana y «allí estaremos los 94 diputados, más quien le habla, acompañando al jefe de Gabinete».

Menem a su vez, apuntó contra la oposición y las recientes polémicas que envuelven a Adorni. Al respecto opinó que todo «tiene un objetivo» que consiste en «generar desánimo y llevar al Gobierno al barro».

Según lo precisado a Clarín, Manuel Adorni planea responder alrededor de 4.800 preguntas, las mismas ya fueron enviadas por los diputados de los diferentes bloques partidarios, pero se adelantó que también «le hará diversos cuestionamientos a algunos de ellos, tal como lo hizo con los periodistas en la última conferencia de prensa».

Por otra parte, en la Casa Rosada ya están averiguando qué diputados no presentaron sus declaraciones juradas y a qué otros diputados que la hicieron, «no les cierra el blanco, como el caso de Esteban Paulón». Fuentes oficiales destacaron que se aproxima una sesión «picante» el día que asista Adorni al Congreso.

Paulón sobre su situación aclaró el lunes que sectores libertarios salieron a cuestionarlo por una propiedad que tiene en Rosario y aseguró que la heredó de sus padres junto a sus tres hermanos. «Esa información la colgué en Internet y llevaré las escrituras el próximo 29 de abril, para ver si Adorni lleva las suyas», expresó Paulón en declaraciones radiales.

Mientras tanto la investigación por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, continúa. Manuel Adorni fue cuestionado por la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country, en los últimos dos años, así como gastos cotidianos que no se corresponderían con sus ingresos como funcionario y un viaje a Punta del Este en avión privado.

Con información de Clarín