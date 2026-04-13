Mientras avanza la causa judicial, Manuel Adorni visita Neuquén este jueves para recorrer Vaca Muerta

Corresponsalía Buenos Aires.

Mientras la causa judicial sumó un nuevo capítulo con la declaración de sus dos acreedoras, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró en público por primera vez en semanas junto a Karina Milei, secretaria general de Presidencia y su “escudo” dentro del Gobierno. El objetivo del evento fue reforzar el “operativo blindaje” del funcionario investigado en la Justicia por su crecimiento patrimonial y acorralado por la oposición en el Congreso.

Adorni, Karina y el ministro de Salud, Mario Lugones (del ala del asesor Santiago Caputo) recorrieron el Instituto Malbrán, en el barrio porteño de Barracas. Lo hicieron en un intento de exhibir gestión, aunque bajo un estricto hermetismo: la actividad fue cerrada a la prensa, sin transmisión oficial y enmarcada en un operativo de seguridad para bloquear una protesta de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

Los funcionarios visitaron las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina. Desde Jefatura de Gabinete difundieron fotos del encuentro, aunque no hubo declaraciones de Adorni.

Tras la recorrida, Adorni y Karina Milei participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo brindó este lunes en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada. Presidencia también se encargó de distribuir una foto.

En el ala “karinista” afirman que sostendrán a Adorni “hasta el final” y se muestran satisfechos con las explicaciones que, según dicen, le dio el jefe de Gabinete en privado al presidente Javier Milei. Creen que con eso “fue suficiente” y confían en la inocencia del funcionario. El propio Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, dijo semanas atrás que “pone las manos en el fuego” por el acusado.

Por eso, no será la única vez que Adorni y Karina se muestren juntos esta semana. El jueves partirán hacia Neuquén, donde visitarán Vaca Muerta. El destino no parece elegido al azar: con el auge del yacimiento petrolífero, la provincia fue la única del país que registró un crecimiento del empleo privado formal entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025.

La semana de Adorni se cerrará con una nueva reunión de la mesa política prevista para el viernes, donde posiblemente se pase revista a la agenda legislativa. El fin de semana, Javier Milei partirá rumbo a Israel para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, pero no subirá al jefe de Gabinete al avión.

Mientras tanto, el ministro coordinador mantiene la fecha del 29 de abril para brindar en Diputados su primer informe de gestión (ya recibió más de 4.000 preguntas por escrito). Pero en el kirchnerismo quieren redoblar la apuesta y trabajan para citarlo a una interpelación, incluso con la posibilidad de aplicarle una moción de censura.

En la última sesión por la Ley de Glaciares, Unión por la Patria, el interbloque Unidos, la izquierda y bloques provinciales quedaron muy cerca de las 129 voluntades necesarias para emplazar a comisiones y tratar los pedidos de interpelación a Adorni por su crecimiento patrimonial y el caso $LIBRA. Por eso, los diputados avanzarán en la estrategia para llamar a una sesión propia con ese y otros temas.

Avances en la causa

La causa judicial que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita avanza a una velocidad mayor de la que desearía el Gobierno. Este lunes declararon como testigos en los tribunales de Comodoro Py las dos mujeres policías que le prestaron dinero a Adorni, Gabriela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que son madre e hija.

Según informó Infobae, las acreedoras declararon que Adorni les debe 70.000 dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año. En total, le habrían prestado 10.000 dólares en efectivo cuando el entonces vocero presidencial decidió hipotecar en noviembre de 2024 su departamento de Parque Chacabuco.

Adorni conoció a ambas mujeres a través de la escribana Adriana Nechevenko, quien se las presentó. Según el expediente, el funcionario utilizó esos 100.000 dólares para comprar ese mismo mes la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y se comprometió a devolver el dinero en 24 cuotas, con un interés anual del 11%.

La Fiscalía busca esclarecer de dónde sacaron el dinero todos los involucrados en la trama, y para eso solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa Bettina Angeletti, las dos policías que declararon este lunes y otras dos prestamistas citadas para este miércoles, las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron al funcionario el departamento en Caballito.