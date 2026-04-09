Mercado Concentrador de Neuquén: Nuevos horarios y precios para el invierno

El Mercado Concentrador de Neuquén cambiar horario y todavía tiene precios de productos de verano Foto: Florencia Salto

El Mercado Concentrador del Neuquén, pulmón del abastecimiento frutihortícola de la región, puso en marcha su esquema operativo para la temporada invernal con el objetivo de resguardar la mercadería de las bajas temperaturas.

Diego Molina, gerente del complejo, confirmó que la medida busca proteger la calidad de los productos, evitando que el frío extremo y las heladas matutinas afecten la condición de las frutas y verduras en tránsito hacia los comercios.

Horarios de atención y días de cierre

A partir de esta semana, el hábito de consumo se traslada a la tarde: mientras que los lunes el mercado abre sus puertas a las 6:00 para abastecer a las verdulerías, de martes a viernes el horario será de 13:30 a 17:30.

Este cronograma vespertino se mantendrá vigente hasta el mes de noviembre, cuando el inicio del calor obligue nuevamente a retornar a los horarios de madrugada para evitar que las altas temperaturas deterioren el stock de los operadores.

Es fundamental que el vecino y el comerciante tengan en cuenta que el predio no abre sus puertas durante los fines de semana (sábados y domingos), concentrando toda su actividad logística y de venta minorista de lunes a viernes.

Ubicación y oferta de productos de estación

Situado en el Parque Industrial con acceso desde la Ruta 7, dentro del ejido municipal de la ciudad de Centenario, el predio cuenta con más de 100 puestos operativos donde convergen productores locales y distribuidores de todo el país.

En las naves de venta ya se observa el pleno apogeo de los cítricos, especialmente las mandarinas de la nueva temporada, acompañadas por uvas de mesa, manzanas, peras y los primeros membrillos que salieron hace apenas quince días.

Pese a la cercanía del invierno, aún se consiguen partidas de tomates, morrones y choclos regionales, además de una amplia variedad de verduras de hoja como rúcula, lechuga y kale, que destacan por su frescura y precios competitivos.

Compras por menor y medios de pago

Una de las ventajas actuales para el consumidor final es que no es estrictamente necesario comprar por cajón cerrado, ya que existen diversos puestos que ofrecen venta por kilo o bolsones con ofertas combinadas.

La oferta se diversifica más allá de lo verde, permitiendo al visitante encontrar en un mismo lugar carnes, lácteos, fiambres, productos de almacén, artículos de limpieza, huevos y bebidas con y sin alcohol.

Respecto a las transacciones, los operadores se adaptaron a las nuevas tecnologías y la gran mayoría de los puestos aceptan pagos con tarjeta a través de Posnet, transferencias directas y el uso extendido de Mercado Pago.